Vaibhav Sooryavanshi Controversy: ट्राई नेशन ए सीरीज के तहत भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच के टाई होने के बाद जमकर विवाद हुआ था। सुपर ओवर के बाद श्रीलंकाई प्‍लेयर्स ने 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्‍लेज भी किया, जिसके बाद वैभव अकेले ही विपक्षी टीम से जा भिड़े। इस दौरान उनकी हल्‍की धक्‍का-मुक्‍की भी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है। इन सबको देखते हुए खुद सूर्यवंशी का पहला रिएक्‍शन आ गया है, जिसमें उन्‍होंने नफरत फैलाने वालों को कड़ा संदेश देते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। उनके रिएक्‍शन पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं।