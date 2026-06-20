FIFA: अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 हराया, यूएस ने बनाई नॉकआउट में जगह



अमेरिका को पहला गोल मैच के 11वें मिनट में मिला। फोलारिन बालोगुन ने बॉक्स के अंदर एक तेज लो क्रॉस भेजा, जिसे ऑस्ट्रेलियाई डिफेंडर कैमरन बर्गेस क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि गेंद उनके ही पैर से टकराकर गोलपोस्ट के अंदर चली गई और यह आत्मघाती गोल अमेरिका के खाते में दर्ज हो गया। इस शुरुआती बढ़त ने अमेरिकी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ गया। पहले हाफ के अंत से ठीक पहले अमेरिका ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। 43वें मिनट में सर्जिनो डेस्ट के प्रयास से बने मौके का फायदा उठाते हुए एलेक्स फ्रीमैन ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को जाल में पहुंचा दिया। गोल के बाद वीडियो असिस्टेंट रेफरी (VAR) से इसकी समीक्षा की गई, लेकिन जांच के बाद गोल को वैध माना गया। इसके साथ ही अमेरिका ने हाफ-टाइम तक 2-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली।