Doha Diamond League 2026: नीरज चोपड़ा का निराशाजनक कमबैक, चौथे स्थान पर रहे, लेकिन CWG के लिए किया क्वालीफाई

दोहा के सुहैन बिन हमाद स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में नीरज की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनका पहला प्रयास फाउल हो गया, जिससे उन पर दबाव बढ़ गया। इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने 82.77 मीटर का थ्रो किया। यह दूरी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जरूरी क्वालीफिकेशन मार्क 82.61 मीटर से अधिक थी, इसलिए उन्होंने इसी के साथ अपना स्थान पक्का कर लिया। तीसरे राउंड में नीरज ने शानदार वापसी दिखाई। उन्होंने 85.69 मीटर का थ्रो फेंका, जो प्रतियोगिता में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास साबित हुआ। इस प्रदर्शन के दम पर वह कुछ समय के लिए शीर्ष तीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए थे।