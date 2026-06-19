आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले श्रीलंका -ए के खिलाफ फ़ाइनल खेलते दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

आउट होने के बाद पवेलियन लौटते वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: cricbuzz)
Tri Nation A Series, Sri Lanka-A vs India-A Final Live Streaming: इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेली जा रही वनडे ट्राई-सीरीज अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। इस सीरीज का फ़ाइनल मुक़ाबला इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच रविवार यानी 21 जून को खेला जाएगा। आइए जानते हैं आप इस मैच को कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।
Sri Lanka-A vs India-A, Tri-Nation A Series: कब खेला जाएगा इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई-सीरीज का फ़ाइनल मुकाबला?
वनडे ट्राई-सीरीज का फ़ाइनल मुक़ाबला 21 जून यानि रविवार को इंडिया ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा।
Sri Lanka-A vs India-A, Tri-Nation A Series: कहां खेला जाएगा इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई-सीरीज का फ़ाइनल मुकाबला?
वनडे ट्राई-सीरीज का फ़ाइनल मुक़ाबला दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे
Sri Lanka-A vs India-A, Tri Nation A Series: कब शुरू होगी इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई-सीरीज का फ़ाइनल मुक़ाबला?
वनडे ट्राई-सीरीज का फ़ाइनल मुक़ाबला भारतीय समयानुसार शाम 10 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 9.30 बजे होगा।
Sri Lanka-A vs India-A, Tri Nation A Series: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगी इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच के बीच ट्राई-सीरीज?
इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच के बीच ट्राई-सीरीज के के प्रसारण का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।
Sri Lanka-A vs India-A, Tri-Nation A Series: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव एप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।
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