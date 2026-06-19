Tri Series: अफगानिस्तान को 103 रन के बड़े अंतर से हरा फ़ाइनल में पहुंचा श्रीलंका, भारत से होगा ख़िताबी मुक़ाबला

श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेले गए मुकाबले पर नजर डालें तो, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने आई श्रीलंका ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 322 रन बनाए थे। श्रीलंका के लिए अविष्का फर्नांडो ने 97 गेंदों पर 110 और निरोशन डिकवेला ने 54 गेंदों पर 56 रन बनाए थे। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 16.3 ओवर में 133 रन की साझेदारी की थी। इसके अलावा, नुवानीडू फर्नांडो ने 45 रन की पारी खेली थी।