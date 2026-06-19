SL A vs AFG A: वैभव सूर्यवंशी का श्रीलंका A से सामना होगा या नहीं, आज के मैच से सबकुछ हो जाएगा साफ

ट्राई नेशन ए सीरीज के अंक तालिका में इंडिया ए चार में से दो मैच जीतकर पहले स्थान पर है, तो वहीं श्रीलंका ए ने तीन में से दो मुकाबले जीते हैं और वह दूसरे स्थान पर है। अफगानिस्तान ए ने तीन में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है और वह आखिरी स्थान पर है। उसका नेट रन रेट भी -1.98 है। श्रीलंका ए के खिलाफ जीत हासिल करके भी अफगानिस्तान ए की टीम फाइनल से बाहर हो सकती है। अगर उसे फाइनल में पहुंचना है तो श्रीलंका ए को बड़े अंतर से हराना होगा। ऐसे में इस मैच के दौरान ही यह पता चल जाएगा कि श्रीलंका ए की टीम भारत ए के खिलाफ फाइनल में पहुंचेगी या नहीं।