Doha Diamond League 2026: चोट के बाद पहली बार एक्शन में दिखेंगे नीरज चोपड़ा, जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं दोहा डायमंड लीग

नीरज चोपड़ा को पिछले साल टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान पीठ में चोट लग गई थी, जिसके बाद वे काफी लंबे समय तक मैदान से दूर रहे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) ने उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए प्रोविजनल टीम में जगह दी है। ऐसे में दोहा डायमंड लीग में उनका प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है। अगर यहां वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट लगभग पक्का माना जा सकता है।