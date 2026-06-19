Most Runs in Women’s T20 World Cup: स्मृति मंधाना के पास इतिहास बदलने का मौका, टी20 वर्ल्डकप में बना सकती हैं सबसे ज्यादा रन

Smriti Mandhana Runs in Women's T20 World Cup: वूमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार दो अर्धशतक लगाने वाली स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल सकती हैं। इस वर्ल्ड कप में उनके पास भारत के लिए वूमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का मौका है। अब तक मंधाना ने 27 मैच खेले हैं और 666 रन बनाए हैं। पिछली दो पारियों में उन्होंने लगातार दो अर्धशतक लगाए और भारत की टीम में अहम भूमिका निभाई।