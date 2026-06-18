फातिमा सना होंगी ‘द हंड्रेड’ खेलने वालीं पहली पाकिस्तानी महिला, बर्मिंघम फीनिक्स के साथ वाइल्डकार्ड डील

बर्मिंघम फीनिक्स: मैरी टेलर, फातिमा सना।

वेल्श फायर: नियाम फियोना हॉलैंड, जॉर्जिया डेविस।

लंदन स्पिरिट: ट्रुडी जॉनसन, लिव बार्न्स।

ट्रेंट रॉकेट्स: अमु सुरेनकुमार, ईव जोन्स।

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स: मिया रोजर्स, बेथ लैंगस्टन।

एमआई लंदन: केट कॉप्पैक, फ्रांसेस्का स्वीट।

सदर्न ब्रेव: नाओमी दत्तानी, कैथरीन फ्रेजर।

सनराइजर्स लीड्स: डार्सी कार्टर, सोफिया टर्नर।

मेंस 'द हंड्रेड' में वाइल्डकार्ड खिलाड़ी:

वेल्श फायर: जॉर्डन क्लार्क, डिलन पेनिंगटन।

सदर्न ब्रेव: मैनी लुम्सडेन, सैफ जैब।

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स: जेम्स सेल्स, एडम फिंच।|

लंदन स्पिरिट: हेनरी क्रोकॉम्बे, किरण कार्लसन।

बर्मिंघम फीनिक्स: टॉम हेल्म, शॉन डिक्सन।

एमआई लंदन: एडी जैक, सेबेस्टियन मॉर्गन।

सनराइजर्स लीड्स: मैटी रेविस, चार्ली एलिसन।

ट्रेंट रॉकेट्स: बेन रेन, बेन सैंडरसन।