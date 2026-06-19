FIFA 2026: रोनाल्डो फैंस ने पारी की सारी हदें, जोआओ नेवेस और उनकी गर्लफ्रेंड पर इस वजह से किए भद्दे कमेंट

उन्होंने कहा कि रोनाल्डो का करियर में पुर्तगाल और विश्व फुटबॉल के लिए बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अब टीम में हर खिलाड़ी बराबर है। सबको एक साथ मिलकर खेलना है और हर किसी की जिम्मेदारी समान है। हालांकि इस बयान का मकसद पुर्तगाली टीम की एकजुटता पर ज़ोर देना था, लेकिन कई प्रशंसकों को लगा कि नेवेस ने रोनाल्डो का अपमान किया है। देखते ही देखते युवा खिलाड़ी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आलोचनात्मक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई।