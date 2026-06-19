FIFA World Cup 2026 के नॉकआउट्स में पहुंचने वाली पहली टीम बनी मेक्सिको, लुईस रोमो के गोल से साउथ कोरिया को हराया

गोल के बाद जश्न मनाते मेक्सिको के खिलाड़ी (फोटो- FIFA)
Mexico Enters in Round of 32: शुक्रवार को मेक्सिको ने अपने दूसरे मुकाबले में जीत के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले मेक्सिको ने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया था। ग्वाडलाहारा के एक्रोन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में मेक्सिको ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराया और राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। इस टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 12 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से 3 टीमें अगले दौर में जगह बनाएंगी। अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रहने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी।
दुनिया की 11वें नंबर की टीम मेक्सिको ने मैच की शुरुआत से ही गेंद पर कंट्रोल रखना शुरू किया। हालांकि, साउथ कोरिया ने भी धीरे-धीरे मैच में अपनी पकड़ बनाई। दोनों टीमों की तरफ से आक्रामक खेल देखने को मिला, लेकिन पहले हाफ में कोई भी टीम गोल करने में नाकाम रही। मेक्सिको और साउथ कोरिया के डिफेंस ने पहले हाफ में दमदार प्रदर्शन किया। हालांकि, दूसरे हाफ की शुरुआत के साथ ही मेक्सिको मैच में 1-0 की बढ़त हासिल करने में सफल रही।
मेक्सिको के लिए मैच का पहला गोल 50वें मिनट में लुईस रोमो ने दागा। गुटिएरेज के बेहतरीन थ्रू बॉल का फायदा उठाते हुए लुईस ने शानदार शॉट के साथ गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाया। इस गोल के साथ ही मेक्सिको के घरेलू समर्थक भी झूम उठे। हालांकि, इसके बाद साउथ कोरिया ने कई हमले किए, लेकिन वह मेक्सिको के डिफेंस को नहीं भेद सका। मैच के अंतिम क्षणों में साउथ कोरिया गोल करने के बेहद करीब था, लेकिन मेक्सिको के गोलकीपर रेंगल ने शानदार बचाव करते हुए टीम की बढ़त को बरकरार रखा।
जमीन पर गिरने के बावजूद भी रेंगल, साउथ कोरिया के दो प्रयासों को लगातार विफल करने में सफल रहे। इस जीत के साथ ही ग्रुप ए में मेक्सिको ने पहले स्थान पक्का कर लिया है। वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पहली टीम भी बन गई है। मेक्सिको ने लगातार दो मुकाबलों में बिना कोई गोल खाए जीत अर्जित की है। वह घरेलू सरजमीं पर यह कारनामा करने वाली महज दूसरी टीम बनी है। इससे पहले 1998 में फ्रांस ने अपनी मेजबानी में हुए विश्व कप के शुरुआती दो मुकाबले बिना कोई गोल खाए जीते थे।
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|गोल किए
|गोल अंतर
|अंक
|मेक्सिको
|2
|2
|0
|3
|+3
|6
|साउथ कोरिया
|2
|1
|1
|2
|0
|3
|चेक रिपब्लिक
|2
|0
|1
|2
|-1
|1
|साउथ अफ्रीका
|2
|0
|1
|1
|-2
|1
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