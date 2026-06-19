FIFA World Cup 2026 के नॉकआउट्स में पहुंचने वाली पहली टीम बनी मेक्सिको, लुईस रोमो के गोल से साउथ कोरिया को हराया

Mexico Enters in Round of 32: शुक्रवार को मेक्सिको ने अपने दूसरे मुकाबले में जीत के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में अपनी जगह बना ली है। इससे पहले मेक्सिको ने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया था। ग्वाडलाहारा के एक्रोन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में मेक्सिको ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराया और राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। इस टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 12 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से 3 टीमें अगले दौर में जगह बनाएंगी। अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रहने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी।