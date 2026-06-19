FIFA: स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से हराया, रेड कार्ड बना टर्निंग पॉइंट

FIFA: स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से हराया(फोटो-X/@brfootball)
Switzerland vs Bosnia: फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-बी मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बोस्निया-हर्जेगोविना को 4-1 से मात दी। मुकाबला काफी देर तक बराबरी का नजर आया, लेकिन आखिरी 20 मिनट में स्विस टीम ने जिस तरह आक्रामक अंदाज अपनाया, उसने मैच का पूरा रंग बदल दिया। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूती दी और पहली जीत हासिल की।
लॉस एंजिलिस में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों ने काफी सतर्कता के साथ की। पहले हाफ में गेंद पर कब्जे और मौके बनाने की कोशिशें जरूर हुईं, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। दोनों पक्षों की डिफेंस लाइन मजबूत नजर आई और पहला हाफ बिना किसी गोल के समाप्त हुआ।
दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने धीरे-धीरे दबाव बनाना शुरू किया। इसका फायदा 74वें मिनट में मिला, जब युवा खिलाड़ी जोहान मंजाम्बी ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इस गोल ने स्विस खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया और टीम लगातार आक्रमण करती रही। इसके बाद 84वें मिनट में रूबेन वर्गस ने एक और गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। बोस्निया-हर्जेगोविना अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि मंजाम्बी ने 90वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागते हुए स्विट्जरलैंड की बढ़त 3-0 कर दी।
मैच का सबसे अहम मोड़ 80वें मिनट में आया। बोस्निया-हर्जेगोविना के डिफेंडर तारिक मुहरेमोविच को अंतिम खिलाड़ी के रूप में फाउल करने के कारण सीधे लाल कार्ड दिखाया गया। इसके बाद टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। एक खिलाड़ी कम होने का असर साफ दिखाई दिया। स्विट्जरलैंड ने अतिरिक्त जगह का फायदा उठाया और लगातार हमले तेज कर दिए।
मैच के अंतिम क्षणों में भी रोमांच खत्म नहीं हुआ। इंजरी टाइम के तीसरे मिनट में एरमिन माहमिक ने गोल कर बोस्निया-हर्जेगोविना के लिए उम्मीद की एक छोटी किरण जगाई और स्कोर 3-1 कर दिया। हालांकि, यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ ही मिनट बाद स्विट्जरलैंड को पेनल्टी मिली। टीम के कप्तान ग्रेनिट झाका ने 90+7वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलते हुए स्कोर 4-1 कर दिया और अपनी टीम की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी।
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