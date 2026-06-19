FIFA: स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से हराया, रेड कार्ड बना टर्निंग पॉइंट



दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने धीरे-धीरे दबाव बनाना शुरू किया। इसका फायदा 74वें मिनट में मिला, जब युवा खिलाड़ी जोहान मंजाम्बी ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इस गोल ने स्विस खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया और टीम लगातार आक्रमण करती रही। इसके बाद 84वें मिनट में रूबेन वर्गस ने एक और गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। बोस्निया-हर्जेगोविना अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि मंजाम्बी ने 90वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागते हुए स्विट्जरलैंड की बढ़त 3-0 कर दी।