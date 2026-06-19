18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

FIFA: स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से हराया, रेड कार्ड बना टर्निंग पॉइंट

FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-बी मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया-हर्जेगोविना को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। जोहान मंजाम्बी के दो गोल, ग्रेनिट झाका की पेनल्टी और बोस्निया के रेड कार्ड ने मैच का रुख पूरी तरह स्विट्जरलैंड के पक्ष में मोड़ दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Jun 19, 2026

FIFA

FIFA: स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से हराया(फोटो-X/@brfootball)

Switzerland vs Bosnia: फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-बी मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बोस्निया-हर्जेगोविना को 4-1 से मात दी। मुकाबला काफी देर तक बराबरी का नजर आया, लेकिन आखिरी 20 मिनट में स्विस टीम ने जिस तरह आक्रामक अंदाज अपनाया, उसने मैच का पूरा रंग बदल दिया। इस जीत के साथ स्विट्जरलैंड ने टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूती दी और पहली जीत हासिल की।

पहले हाफ में नहीं खुला गोल का खाता


लॉस एंजिलिस में खेले गए इस मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों ने काफी सतर्कता के साथ की। पहले हाफ में गेंद पर कब्जे और मौके बनाने की कोशिशें जरूर हुईं, लेकिन कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो सकी। दोनों पक्षों की डिफेंस लाइन मजबूत नजर आई और पहला हाफ बिना किसी गोल के समाप्त हुआ।

जोहान मंजाम्बी ने बदला मैच का रुख


दूसरे हाफ में स्विट्जरलैंड ने धीरे-धीरे दबाव बनाना शुरू किया। इसका फायदा 74वें मिनट में मिला, जब युवा खिलाड़ी जोहान मंजाम्बी ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इस गोल ने स्विस खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया और टीम लगातार आक्रमण करती रही। इसके बाद 84वें मिनट में रूबेन वर्गस ने एक और गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। बोस्निया-हर्जेगोविना अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि मंजाम्बी ने 90वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागते हुए स्विट्जरलैंड की बढ़त 3-0 कर दी।

रेड कार्ड ने बढ़ाई बोस्निया की परेशानी


मैच का सबसे अहम मोड़ 80वें मिनट में आया। बोस्निया-हर्जेगोविना के डिफेंडर तारिक मुहरेमोविच को अंतिम खिलाड़ी के रूप में फाउल करने के कारण सीधे लाल कार्ड दिखाया गया। इसके बाद टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। एक खिलाड़ी कम होने का असर साफ दिखाई दिया। स्विट्जरलैंड ने अतिरिक्त जगह का फायदा उठाया और लगातार हमले तेज कर दिए।

इंजरी टाइम में हुए दो और गोल


मैच के अंतिम क्षणों में भी रोमांच खत्म नहीं हुआ। इंजरी टाइम के तीसरे मिनट में एरमिन माहमिक ने गोल कर बोस्निया-हर्जेगोविना के लिए उम्मीद की एक छोटी किरण जगाई और स्कोर 3-1 कर दिया। हालांकि, यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। कुछ ही मिनट बाद स्विट्जरलैंड को पेनल्टी मिली। टीम के कप्तान ग्रेनिट झाका ने 90+7वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदलते हुए स्कोर 4-1 कर दिया और अपनी टीम की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी।

फातिमा सना होंगी ‘द हंड्रेड’ खेलने वालीं पहली पाकिस्तानी महिला, बर्मिंघम फीनिक्स के साथ वाइल्डकार्ड डील

ये भी पढ़ें
Fatima Sana T20I Records

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Updated on:

19 Jun 2026 03:22 am

Published on:

19 Jun 2026 02:56 am

Hindi News / Sports / FIFA: स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से हराया, रेड कार्ड बना टर्निंग पॉइंट

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

ईशान किशन की वनडे क्रिकेट में वापसी से केएल राहुल नहीं, रोहित शर्मा और यशसवी जायसवाल पर बढ़ेगा दबाव

ishan kishan
क्रिकेट

FIFA 2026: आइवरी कोस्ट और जर्मनी के मैच से पहले बवाल, एली वाही को कनाडा ने नहीं दी अपने देश में एंट्री, नहीं खेल पाएंगे मैच

FIFA 2026
फुटबॉल

फातिमा सना होंगी ‘द हंड्रेड’ खेलने वालीं पहली पाकिस्तानी महिला, बर्मिंघम फीनिक्स के साथ वाइल्डकार्ड डील

Fatima Sana T20I Records
क्रिकेट

2027 वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन के समर्थन में उतरे सुनील गावस्कर, अश्विन बोले – अफगानिस्तान को ही मारा है, अभी रुक जाओ

Ishan kishan
क्रिकेट

मोहम्मद सिराज के साथ हुई थी नाइंसाफी? आकाश चोपड़ा बोले- जल्दबाजी में बना दिया ‘वन फॉर्मेट’ खिलाड़ी

mohammed siraj, aakash chopra, india cricket team, champions trophy 2025, t20 world cup 2026,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.