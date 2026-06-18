2027 वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन के समर्थन में उतरे सुनील गावस्कर, अश्विन बोले – अफगानिस्तान को ही मारा है, अभी रुक जाओ

ईशान की इस उम्दा पारी से प्रभावित होकर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उन्हें 2027 वर्ल्ड कप की टीम में जगह देने की सिफारिश की। गावस्कर ने मैच के बाद कहा, “मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका के लिए उनका वीजा लगभग पक्का हो चुका है। अगर कोई खिलाड़ी ईशान किशन की जगह टीम में आना चाहता है, तो उसे असाधारण प्रदर्शन करना होगा। ईशान टी20 में बड़े मैच विनर साबित हो चुके हैं और इस समय वनडे में भी शानदार फॉर्म में हैं।”