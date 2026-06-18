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FIFA 2026: आइवरी कोस्ट और जर्मनी के मैच से पहले बवाल, एली वाही को कनाडा ने नहीं दी अपने देश में एंट्री, नहीं खेल पाएंगे मैच

एली वाही को कनाडा में एंट्री नहीं मिलने का मामला फ्रांस में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में वाही को लीग 1 में कथित स्पॉट-फिक्सिंग की जांच से जोड़ा गया है। ये आरोप मई में मेट्ज के खिलाफ नीस के लीग मैच से जुड़े हैं, जहां वाही पर जानबूझकर येलो कार्ड लेने का आरोप है। वाही नीस के लिए खेलते हैं।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 18, 2026

FIFA 2026

आइवरी कोस्ट के वाही को जर्मनी के खिलाफ मैच के लिए कनाडा में एंट्री नहीं मिली (photo - IANS)

Germany vs Ivory Coast, FIFA 2026: आइवरी कोस्ट के फॉरवर्ड एली वाही को कनाडा में एंट्री नहीं मिली है। वह शनिवार को टोरंटो में जर्मनी के खिलाफ अपने देश के फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप-स्टेज मैच में नहीं खेल पाएंगे। आइवरी कोस्ट फुटबॉल फेडरेशन ने गुरुवार को ये जानकारी दी। 23 साल के एली वाही इक्वाडोर पर आइवरी कोस्ट की शुरुआती वर्ल्ड कप जीत में शामिल थे। कनाडा में एंट्री के लिए जरूरी प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिल पाने की वजह से वह अमेरिका में ही रहेंगे।

कनाडा में एंट्री नहीं मिलने का मामला फ्रांस में हुई एक घटना से जुड़ा

एली वाही को कनाडा में एंट्री नहीं मिलने का मामला फ्रांस में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में वाही को लीग 1 में कथित स्पॉट-फिक्सिंग की जांच से जोड़ा गया है। ये आरोप मई में मेट्ज के खिलाफ नीस के लीग मैच से जुड़े हैं, जहां वाही पर जानबूझकर येलो कार्ड लेने का आरोप है। वाही नीस के लिए खेलते हैं।

23 साल के लीग 1 फुटबॉलर को गिरफ्तार किया गया था

रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के अभियोजक ने कहा है कि एक 23 साल के लीग 1 फुटबॉलर को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में वाही के नाम का उल्लेख नहीं है। लीग डे फुटबॉल प्रोफेशनेल ने बाद में कहा कि उसे वाही से जुड़ी एक बुकिंग पर बहुत ज्यादा बेट लगाए जाने के बारे में अलर्ट किया गया था। आइवरी कोस्ट में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी, फेडरेशन इवोरिएन डे फुटबॉल ने एक बयान में कहा कि उसे खिलाड़ी से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हमारा समर्थन खिलाड़ी के साथ है।

आइवरी फुटबॉल फेडरेशन ने बुधवार को एली वाही के बारे में प्रकाशित अलग-अलग लेखों और जानकारी पर ध्यान दिया है। फेडरेशन को उनसे जुड़ी किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हम अपने खिलाड़ी का इस नाजुक समय में समर्थन करते हैं। एली वाही टीम के लौटने तक अमेरिका में ही रहेंगे।

घाना के मिडफील्डर को भी नहीं मिली थी एंट्री

विश्व कप में वाही कनाडा में एंट्री से जुड़ी दिक्कतों का सामना करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। घाना के मिडफील्डर थॉमस पार्टी को भी पनामा के खिलाफ अपने देश के शुरुआती ग्रुप मैच के लिए कनाडा में एंट्री नहीं दी गई थी। इसका घाना सरकार ने विरोध किया था। आइवरी कोस्ट का अगला मैच टोरंटो में जर्मनी के साथ होना है। इसके बाद टीम फिलाडेल्फिया में कुराकाओ के खिलाफ अपना अगला ग्रुप-स्टेज मैच यूनाइटेड स्टेट्स में खेलेगी।

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Published on:

18 Jun 2026 09:03 pm

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