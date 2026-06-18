FIFA 2026: आइवरी कोस्ट और जर्मनी के मैच से पहले बवाल, एली वाही को कनाडा ने नहीं दी अपने देश में एंट्री, नहीं खेल पाएंगे मैच

रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के अभियोजक ने कहा है कि एक 23 साल के लीग 1 फुटबॉलर को गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में वाही के नाम का उल्लेख नहीं है। लीग डे फुटबॉल प्रोफेशनेल ने बाद में कहा कि उसे वाही से जुड़ी एक बुकिंग पर बहुत ज्यादा बेट लगाए जाने के बारे में अलर्ट किया गया था। आइवरी कोस्ट में फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी, फेडरेशन इवोरिएन डे फुटबॉल ने एक बयान में कहा कि उसे खिलाड़ी से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हमारा समर्थन खिलाड़ी के साथ है।