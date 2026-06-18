FIFA World Cup 2026: कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 हराया, जैमिंटन ने दागा आखिरी गोल

60वें मिनट में एल्डोर शोमुरोदोव का शॉट पोस्ट से टकराया और वर्गास उसे रिकवर नहीं कर पाए, जिससे बॉल रिबाउंड होकर अब्बोसबेक फैज़ुल्लाएव के पास आ गई, जिन्होंने पास से हेडर मारकर उसे गोल में तब्‍दील कर दिया। इस दौरान गोलकीपर का प्रयास नाकाफी था। भले ही कोलंबिया ने अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में डेब्‍यूटेंट उज़्बेकिस्तान को शानदार मात दी है। लेकिन, अब्बोसबेक फ़ैज़ुल्लाएव ने उज़्बेकिस्तान के लिए पहला वर्ल्ड कप गोल दागकर इतिहास के पन्‍नों में अपना नाम दर्ज कराया है।