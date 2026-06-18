FIFA 2026 में नया विवाद! दक्षिण कोरिया के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर दिखा ड्रोन, मैक्सिकन सुरक्षा बलों ने मार गिराया, नाराज़ हुए कोच

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक नया विवाद सामने आया है। मेक्सिको के खिलाफ दूसरे मैच की तैयारी कर रही दक्षिण कोरिया की टीम की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। उनके ट्रेनिंग बेस के ऊपर एक ड्रोन उड़ता नजर आया, जिसे मेक्सिको की सेना ने तुरंत इंटरसेप्ट कर मार गिराया। हालांकि इस घटना पर दक्षिण कोरिया के कोच हांग म्युंग-बो ने नाराजगी जताई है।