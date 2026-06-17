Lionel Messi Goal: लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्डकप 2026 में उतरते ही बनाया रिकॉर्ड, अल्जिरिया के खिलाफ लगाई हैट्रिक

मेसी 200 मैच खेलने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बन गए। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) के नाम है, जिन्होंने पुर्तगाल के लिए अब तक 228 मैच खेले हैं और इस दौरान 143 गोल किए हैं। वहीं मेसी ने अर्जेंटीना के लिए 117 गोल किए हैं। आपको बता दें कि दूसरे स्थान पर कुवैत के बदर अल मुतावा हैं, जिन्होंने 2003 से 2022 तक कुल 202 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। वह फुटबॉल इतिहास के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने 200 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था।