Iran vs NZ: स्टेडियम के अंदर चल रहा था मैच, बाहर हो रहा था विरोध प्रदर्शन, ईरान-न्यूजीलैंड मैच में और क्या-क्या हुआ

एक ओर जहां मैच स्टेडियम के अंदर खेला जा रहा था, वहीं स्टेडियम के बाहर विरोध प्रदर्शन भी जारी था। मैच के दौरान राष्ट्रगान के समय कई फैंस ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया और हूटिंग की। आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप से पहले ईरान का टूर्नामेंट में हिस्सा लेना भी तय नहीं माना जा रहा था, लेकिन बाद में टीम ने अपना ट्रेनिंग कैंप मैक्सिको के तिहुआना में बनाया और मैच से एक दिन पहले अमेरिका पहुंची।