Cristiano Ronaldo: पुर्तगाल से ड्रॉ के बाद रोनाल्डो को चिढ़ाने लगे फैंस, स्टेडियम में गूंजे ‘मेसी-मेसी’ के नारे

मुकाबले की बात करें तो पुर्तगाल ने छठे मिनट में जोआओ नेवेस के गोल से बढ़त बना ली थी। इसके बाद टीम ने लंबे समय तक गेंद पर नियंत्रण रखा, लेकिन बढ़त को और मजबूत नहीं कर सकी। पहले हाल के अतिरिक्त समय ने डीआर कांगो के योआने वीसा ने आर्थर मसुआकू के कॉर्नर पर हेडर लगाकर स्कोर 1-1 कर दिया। दूसरे हाफ में जोआओ कैंसिलो का शानदार ओवरहेड किक गोल VAR जांच में ऑफसाइड करार दिए जाने के कारण रद्द हो गया। रोनाल्डो भी दो अच्छे मौके गंवा बैठे। आखिर तक दोनों टीमें कोई और गोल नहीं कर सकीं।