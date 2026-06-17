Messi vs Mbappe: 4 घंटे में बदला वर्ल्ड कप का खेल, पहले एमबापे आगे निकले, फिर मेसी ने हैट्रिक से पलट दी बाजी, पिछले साल की जंग हुई शुरू

लियोनल मेसी और किलियन एमबापे (Photo - FIFA)
Lionel Messi vs Kylian Mbappe: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही दिन लियोनल मेसी और किलियन एमबापे के बीच गोलों की जंग फिर शुरू हो गई। पिछले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल से चली आ रही यह होड़ नए टूर्नामेंट में भी पहले मैच से ही देखने को मिल गई।
2022 वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने दो गोल किए थे, जबकि फ्रांस के किलियन एमबापे ने हैट्रिक लगाई थी। हालांकि ट्रॉफी अर्जेंटीना ने जीती, लेकिन गोल्डन बूट एमबापे के नाम रहा था।
अब 2026 वर्ल्ड कप में दोनों खिलाड़ियों की नजर इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर है। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में मेसी 16 गोल के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं एमबापे 14 गोल के साथ उनके सबसे बड़े चैलेंजर बने हुए हैं।
टूर्नामेंट के पहले दिन ऐसा लगा कि एमबापे बाजी मार गए हैं। फ्रांस के लिए सेनेगल के खिलाफ उन्होंने दो गोल दागे और टॉप स्कोरर की दौड़ में मेसी से आगे निकल गए। लेकिन यह बढ़त ज्यादा देर नहीं टिक सकी।
करीब चार घंटे बाद अर्जेंटीना और अल्जीरिया के मुकाबले में मेसी मैदान पर उतरे और हैट्रिक लगाकर फिर सुर्खियां बटोर लीं। कैनसस सिटी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मेसी ने न सिर्फ अर्जेंटीना को जीत दिलाई, बल्कि वर्ल्ड कप में अपने गोलों की संख्या 16 तक पहुंचाकर एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।
दिलचस्प बात यह है कि 2025 वर्ल्ड कप में भी यही मुकाबला देखने को मिला था। उस समय टॉप स्कोरर सूची में किलियन एमबापे 8 गोल के साथ पहले स्थान पर थे, जबकि लियोनल मेसी 7 गोल के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे।
वर्तमान टूर्नामेंट में भी दोनों खिलाड़ी टॉप स्कोरर की सूची में सबसे आगे हैं। किलियन एमबापे 7 मैचों में 8 गोल के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि लियोनल मेसी 7 मैचों में 7 गोल के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अर्जेंटीना के जूलियन अल्वारेज 4 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
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