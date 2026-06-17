Messi vs Mbappe: 4 घंटे में बदला वर्ल्ड कप का खेल, पहले एमबापे आगे निकले, फिर मेसी ने हैट्रिक से पलट दी बाजी, पिछले साल की जंग हुई शुरू

अब 2026 वर्ल्ड कप में दोनों खिलाड़ियों की नजर इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड पर है। फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में मेसी 16 गोल के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वहीं एमबापे 14 गोल के साथ उनके सबसे बड़े चैलेंजर बने हुए हैं।