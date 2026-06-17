FIFA World Cup records: क्रिस्टियानो रोनाल्डो या लियोनल मेसी नहीं, वर्ल्डकप में मिरोस्लाव क्लोजे ने दागे हैं सबसे ज्यादा गोल

2026 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाकर वर्ल्ड कप में अपने गोलों की संख्या 16 तक पहुंचाई और क्लोजे के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। वर्ल्ड कप इतिहास में ब्राजील के रोनाल्डो 15 गोल के साथ तीसरे, जबकि फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे और जर्मनी के गर्ड मुलर 14-14 गोल के साथ संयुक्त रूप से अगले स्थान पर हैं।