17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

Lionel Messi Hat-trick: गोल के बाद रो पड़े लियोनल मेसी, फिर बताई वजह, हैट्रिक से क्लोजे के रिकॉर्ड की बराबरी की

Lionel Messi hat trick: अल्जीरिया के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में लियोनल मेसी ने हैट्रिक लगाई। मैच के दौरान भावुक दिखे मेसी ने बाद में बताया कि उनके आंसुओं का फुटबॉल से कोई संबंध नहीं था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 17, 2026

Lionel Messi, Messi hat trick, Messi tears, Argentina vs Algeria, FIFA World Cup 2026, Messi World Cup goals, Miroslav Klose record, Lionel Messi record, messi cry image

लियोनेल मेसी (Photo - FIFA)

FIFA World Cup 2026, Lionel Messi hat trick: फीफा विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए अल्जीरिया को 3-0 से हराया। कैनसस सिटी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान लियोनल मेसी ने हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि मैच के दौरान मेसी के आंसू चर्चा का विषय बन गए।

मेसी ने बताई भावुक होने की वजह

मेसी अपना पहला गोल करने के बाद भावुक नजर आए। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके आंसुओं को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मैच के बाद मेसी ने खुद इसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि इसका फुटबॉल से कोई लेना-देना नहीं है। मेसी ने कहा, 'इसका फुटबॉल से कोई संबंध नहीं था। मैं कुछ मुश्किल दिनों से गुजर रहा था। यह पूरी तरह खेल से अलग मामला था। मेरे लिए कुछ दिन काफी कठिन रहे।'

हालांकि उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने साथियों और टीम प्रबंधन का धन्यवाद किया। मेसी ने कहा कि पूरी टीम ने उनका साथ दिया और यह सुनिश्चित किया कि वह अच्छा महसूस करें।

पहली हैट्रिक से तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड

भावुक पल के बाद मेसी ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने वर्ल्ड कप करियर की पहली हैट्रिक लगाई और जर्मनी के महान खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोजे के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मैच शुरू होने से पहले मेसी इस रिकॉर्ड से तीन गोल पीछे थे। उन्होंने 76 मिनट में यह उपलब्धि हासिल कर ली। पहला गोल उन्होंने लगभग 30 गज दूर से शानदार कर्लिंग शॉट लगाकर किया। इसके बाद दो और गोल कर हैट्रिक पूरी की। उनका तीसरा गोल भी एक शानदार कर्लिंग फिनिश था।

यह मुकाबला मेसी के इंटरनेशनल करियर का 200वां सीनियर मैच भी था। मैच के बाद उन्होंने कहा कि अपने करियर में जो कुछ हासिल किया है, उससे वह बेहद खुश हैं और इस टीम के साथ हर पल का मजा ले रहे हैं।

'लियो के लिए शब्द नहीं' - कोच

अर्जेंटीना के कोच लियोनल स्कालोनी भी मेसी की तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने कहा, 'लियो के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। वह अविश्वसनीय हैं।' इस जीत के साथ मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने खिताब बचाने की दौड़ में दमदार शुरुआत की है। अब 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ मुकाबले में मेसी के पास वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बनने का मौका होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

FIFA World Cup 2026

Published on:

17 Jun 2026 12:42 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Lionel Messi Hat-trick: गोल के बाद रो पड़े लियोनल मेसी, फिर बताई वजह, हैट्रिक से क्लोजे के रिकॉर्ड की बराबरी की

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

FIFA World Cup 2026

रोनाल्डो सबसे आगे, मेसी दूसरे… लेकिन वर्ल्ड कप गोल के बादशाह हैं मिरोस्लाव क्लोजे, जानिए टॉप गोल स्कोरर

Cristiano Ronaldo goals, Lionel Messi goals, most international goals, football records, FIFA World Cup records, Miroslav Klose World Cup goals, Ronaldo vs Messi,
अन्य खेल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में 68 साल बाद बना अनोखा रिकॉर्ड, एक ही दिन में ड्रॉ हुए चारों मुकाबले

FIFA World Cup 2026, World Cup football draws, Spain vs Cape Verde, Belgium vs Egypt, Uruguay vs Saudi Arabia
अन्य खेल

FIFA World Cup 2026: चोट के कारण हैती के खिलाफ मैच से बाहर हो सकते हैं नेमार, मेडिकल टेस्ट में हुआ खुलासा

FIFA World Cup 2026, Neymar injury update, Brazil vs Haiti, Neymar latest news,
अन्य खेल

Neeraj Chopra: वापसी के लिए तैयार नीरज चोपड़ा, दोहा डायमंड लीग में लेंगे हिस्सा, श्रीलंका के रमेश पथिराजे से होगा मुक़ाबला

Neeraj Chopra
अन्य खेल

FIFA WC 2026: मैच खत्म होने के बाद जापानी फैंस ने पूरे स्टेडियम का कूड़ा किया साफ, दुनियाभर में हो रही है तारीफ

Japan fans clean Dallas stadium, FIFA World Cup 2026 Japan vs Netherlands, Japanese civic sense football,
अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.