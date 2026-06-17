Lionel Messi Hat-trick: गोल के बाद रो पड़े लियोनल मेसी, फिर बताई वजह, हैट्रिक से क्लोजे के रिकॉर्ड की बराबरी की

भावुक पल के बाद मेसी ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने वर्ल्ड कप करियर की पहली हैट्रिक लगाई और जर्मनी के महान खिलाड़ी मिरोस्लाव क्लोजे के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मैच शुरू होने से पहले मेसी इस रिकॉर्ड से तीन गोल पीछे थे। उन्होंने 76 मिनट में यह उपलब्धि हासिल कर ली। पहला गोल उन्होंने लगभग 30 गज दूर से शानदार कर्लिंग शॉट लगाकर किया। इसके बाद दो और गोल कर हैट्रिक पूरी की। उनका तीसरा गोल भी एक शानदार कर्लिंग फिनिश था।