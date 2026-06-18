ईशान किशन की वनडे क्रिकेट में वापसी से केएल राहुल नहीं, रोहित शर्मा और यशसवी जायसवाल पर बढ़ेगा दबाव

अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे में ईशान ने 79 गेंदों पर 125 रनों की तूफानी पारी खेलकर सबको चौंका दिया। पारी की शुरुआत उन्होंने धीमी की और अर्धशतक 52 गेंदों में पूरा किया, लेकिन इसके बाद अगली महज 19 गेंदों में दूसरा अर्धशतक जड़ दिया। सबसे सराहनीय बात उनकी समझदारी थी। पहले 50 रनों तक उन्होंने ऑफ साइड पर एक भी बाउंड्री नहीं मारी और जानबूझकर लेग साइड पर खेलते रहे। जब राशिद खान ने विकेट के इर्द-गिर्द गेंदबाजी शुरू की, तो ईशान ने तुरंत अपना खेल बदला और ऑफ साइड को खोल लिया। यह वही मैच्योरिटी है जो फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैच को अपने कंट्रोल में रखने वाला बल्लेबाज ही दिखा सकता है।