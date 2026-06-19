Canada vs Qatar: फीफा वर्ल्डकप 2026 में कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया, स्विट्जरलैंड को पछाड़कर बनीं नंबर वन

FIFA World Cup 2026, CAN vs QAT: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी के एक मुकाबले में कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर अंक तालिका में पहले स्थान पर अपनी जगह बना ली। इस मुकाबले में कनाडा ने 10 शॉट निशाने पर लगाए, जबकि कतर की ओर से एक भी शॉट गोल पर नहीं लगा। इस दौरान 78% गेंद पर पजेशन कनाडा का रहा। इस मुकाबले में दो रेड कार्ड भी मिले और दोनों ही कतर के खिलाड़ियों को मिले, जबकि 19 कॉर्नर कनाडा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। इस दौरान सिर्फ एक कॉर्नर कतर को मिला।