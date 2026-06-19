Lionel Messi: ‘इंसानियत दिखाने की जरूरत है’ फीफा वर्ल्डकप के बीच लियोनल मेसी ने पिता की बीमारी को लेकर की भावुक अपील

बयान में कहा गया कि जॉर्ज मेसी एक स्वास्थ संबंधी स्थिति से गुजर रहे हैं और फिलहाल डॉक्टरों की देख-रेख में हैं। ऐसे समय में जिम्मेदारी और इंसानियत दिखाने की जरुरत है। परिवार ने स्पष्ट किया की किसी व्यक्ति के सेहत और उसके परिवार की मानसिक शांति को अफवाहों और गैरजिम्मेदार रिपोर्टिंग का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। हाल के दिनों में अर्जेंटीना में जॉर्ज मेसी की तबीयत को लेकर कई तरह की अपुष्ट खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद परिवार को यह बयान जारी करना पड़ा।