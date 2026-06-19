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ईरान ने FIFA से की अमेरिका की शिकायत, वर्ल्ड कप 2026 के दौरान यात्राओं पर लगी रोक पर जताई निराशा

ईरान के फुटबॉल फेडरेशन ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, "हमारा मानना है कि इस तरह की पाबंदियां सभी हिस्सा लेने वाली टीमों को बराबर माहौल देने के नियम के खिलाफ हैं और टीमों की तैयारी की प्रक्रिया पर बुरा असर डाल सकती हैं।

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भारत

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Siddharth Rai

Jun 19, 2026

Iran Football team FIFA world cup 2026

ईरान के फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से अमेरिका की शिकायत की है (photo - FIFA)

FIFA World Cup 2026: ईरान के फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान सह-मेजबान अमेरिका द्वारा ईरान टीम पर लगाई गई यात्रा पाबंदियों पर निराशा जताई है। इस मामले पर गवर्निंग बॉडी ने फीफा में आधिकारिक तौर पर शिकायत करने का फैसला किया है। ईरान के खिलाड़ियों को मैच से एक दिन पहले ही अमेरिका आने की इजाज़त है। उन्हें अपने वीजा की शर्तों के तहत मैच वाले दिन ही देश छोड़ना होगा। ये शर्त ईरान के बेल्जियम के खिलाफ होने वाले अगले मैच में घातक हो सकता है।

ईरान के फुटबॉल फेडरेशन ने जारी किया बयान

ईरान के फुटबॉल फेडरेशन ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, "हमारा मानना है कि इस तरह की पाबंदियां सभी हिस्सा लेने वाली टीमों को बराबर माहौल देने के नियम के खिलाफ हैं और टीमों की तैयारी की प्रक्रिया पर बुरा असर डाल सकती हैं। फेडरेशन आधिकारिक तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करेगा और सही तरीकों से फीफा में आधिकारिक तौर पर फीफा से शिकायत करेगा।"

इन दिक्कतों के बावजूद, तैयारी जारी रखेगी टीम

फेडरेशन ने कहा, "इन दिक्कतों के बावजूद, ईरान की नेशनल टीम अपनी तैयारी जारी रखेगी और बेल्जियम के खिलाफ अपने आने वाले मैच पर पूरा फोकस रखेगी।" इससे पहले, ईरान के कोच आमिर घालेनोई ने कहा था कि लॉस एंजिल्स में न्यूजीलैंड के साथ अपने शुरुआती गेम में 2-2 से ड्रॉ के बाद वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा दबाव में हैं।

लॉस एंजिल्स में मैच के तुरंत बाद मेक्सिको लौटना होगा

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में घालेनोई ने कहा था, हमारी टीम को अचानक बताया गया कि उन्हें लॉस एंजिल्स में मैच के तुरंत बाद मेक्सिको लौटना होगा। हमें प्लेन में बैठकर तिजुआना में अपने कैंप में लौटने के लिए कहा गया है, और हम इससे सच में परेशान हैं। वे हमें जल्दी वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वे हालात को और मुश्किल बना रहे हैं, और मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपना बेस्ट करने से रोकने नहीं देंगे।"

कोच ने कहा था, "हमें गेम से दो रात पहले पहुंचना था, लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं थी। मुझे लगता है कि हमारी टीम पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा दबाव में है। हमारा फेडरेशन यहां नहीं है, हमारा मीडिया यहां नहीं है, हमारा मैनेजमेंट यहां नहीं है।"

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Published on:

19 Jun 2026 05:22 pm

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