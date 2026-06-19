ईरान ने FIFA से की अमेरिका की शिकायत, वर्ल्ड कप 2026 के दौरान यात्राओं पर लगी रोक पर जताई निराशा

FIFA World Cup 2026: ईरान के फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान सह-मेजबान अमेरिका द्वारा ईरान टीम पर लगाई गई यात्रा पाबंदियों पर निराशा जताई है। इस मामले पर गवर्निंग बॉडी ने फीफा में आधिकारिक तौर पर शिकायत करने का फैसला किया है। ईरान के खिलाड़ियों को मैच से एक दिन पहले ही अमेरिका आने की इजाज़त है। उन्हें अपने वीजा की शर्तों के तहत मैच वाले दिन ही देश छोड़ना होगा। ये शर्त ईरान के बेल्जियम के खिलाफ होने वाले अगले मैच में घातक हो सकता है।