FIFA 2026: जंग के बीच अमेरिका पहुंची ईरान की टीम, होटल के बाहर बिछाई कंटीली तारें, भारी सुरक्षा बल तैनात

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी टीम रविवार को मेक्सिको के तिजुआना स्थित अपने ट्रेनिंग बेस से लॉस एंजिलिस पहुंची। यह बेस अमेरिकी सीमा के ठीक पास है और मैच वाले स्टेडियम से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान का ट्रेनिंग कैंप अमेरिका से हटाकर मेक्सिको शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद से टीम को लगातार कई रुकावटों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।