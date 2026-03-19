19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फुटबॉल

FIFA World Cup: जंग का असर फुटबॉल वर्ल्ड कप पर, ईरान ने अमेरिका जाने से किया इनकार…

ईरान ने पहले फीफा विश्व कप 2026 के बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन अब उसे वापस ले लिया है। लेकिन अमेरिका में मैच न खेलने के अपनी मांग पर कायम है। ईरान के फुटबॉल चीफ मेहदी ताज ने कहा कि टीम टूर्नामेंट की तैयारियों को जारी रखेगी, भले ही पुरुष टीम अमेरिका में अपने मैच न खेले।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Mar 19, 2026

ईरान का फीफा विश्व कप 2026 में हिस्सा लेना मुश्किल (photo - IANS)

FIFA World Cup 2026: म‍िड‍िल ईस्ट एश‍िया में जारी जंग का असर अब फीफा वर्ल्ड कप 2026 पर भी दिख रहा है। ईरान का फीफा विश्व कप 2026 में हिस्सा लेना मुश्किल नजर आ रहा है। ईरान का फुटबॉल महासंघ बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण अमेरिका में होने वाले अपने मैचों को मैक्सिको में शिफ्ट करने के लिए फीफा से बातचीत कर रहा है।

ईरान ने बहिष्कार की धमकी वापस ली

ईरान ने पहले फीफा विश्व कप 2026 के बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन अब उसे वापस ले लिया है। लेकिन अमेरिका में मैच न खेलने के अपनी मांग पर कायम है। ईरान के फुटबॉल चीफ मेहदी ताज ने कहा कि टीम टूर्नामेंट की तैयारियों को जारी रखेगी, भले ही पुरुष टीम अमेरिका में अपने मैच न खेले।

फुटबॉल विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाना है। फरवरी के आखिर में अमेरिका के साथ चल रहे विवाद के बाद ईरान की टीम की सुरक्षा और मैचों की जगह को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। इसलिए ईरान ने अमेरिका में विश्व कप के दौरान अपने प्रस्तावित मैच खेलने से इनकार कर दिया है। बता दें कि ईरान विश्व कप क्वालीफाई करने वाली पहली टीमों में शामिल है।

मेहदी ताज ने क्या कहा

फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से मेहदी ताज ने कहा, "नेशनल टीम तुर्की में ट्रेनिंग कैंप लगाएगी और वहां दो मैत्रीपूर्ण मैच खेलेगी। हम अमेरिका का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन विश्व कप का नहीं।" ताज का यह बयान ईरान के खेल मंत्री अहमद डोनयामाली के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगा। ईरान की पुरुष टीम को जून में अमेरिका में बेल्जियम, मिस्र और न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलने हैं।

मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाम ने ईरान के अमेरिका में विश्व कप मैचों के बहिष्कार पर कहा कि आखिरी फैसला फीफा के हाथ में है। फीफा ने भी पुष्टि की है कि वे ईरान फुटबॉल फेडरेशन के संपर्क में हैं और चाहते हैं कि सभी टीमें अपने तय शेड्यूल के अनुसार टूर्नामेंट में भाग लें।

ईरान ने इजरायल और अमेरिका की तरफ से लगातार हो रहे हमलों और बिना वजह युद्ध छेड़ने की वजह से लिया है। देखना होगा कि फीफा ईरान के लिए विश्व कप के मैच अमेरिका से हटाकर किसी और वेन्यू पर स्थानांतरित करता है या नहीं।

ये भी पढ़ें

IPL 2026: विराट कोहली ही नहीं ये तीन बल्लेबाज भी बना चुके हैं एक सीजन में 800 से ज्यादा रन, एक नाम चौंकाने वाला
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Mar 2026 11:48 am

Hindi News / Sports / Football News / FIFA World Cup: जंग का असर फुटबॉल वर्ल्ड कप पर, ईरान ने अमेरिका जाने से किया इनकार…

बड़ी खबरें

View All

फुटबॉल

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

Champions League: बायर्न ने अटलांटा को हराकर क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई, रियल मैड्रिड से होगा मुकाबला

फुटबॉल

‘भारतीय फुटबॉल को बचाओ’: सुनील छेत्री समेत कई खिलाड़ियों ने वीडियो पोस्ट कर फीफा से लगाई मदद की गुहार

Sunil Chhetri
फुटबॉल

Premier league: चेल्सी और बोर्नमाउथ के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा

फुटबॉल

पेले और माराडोना से भी आगे की दीवानगी, कोलकाता में मेसी को देखने उमड़ा सैलाब

Lionel messi
फुटबॉल

फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमें, केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान की खुलेगी राह

FIFA World Cup
खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.