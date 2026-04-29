इस बार भारत में देखने को नहीं मिलेगा FIFA World Cup 2026! 104 मैच होने के बावजूद करोड़ों दर्शकों के लिए आई बुरी खबर

FIFA ने भारत में मीडिया राइट्स बेचने के लिए 100 मिलियन डॉलर (करीब 830 करोड़ रुपये) की मांग की थी, जिसे घटाकर अब 35 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। फिर भी Viacom18 (JioStar) या Sony जैसे दिग्गजों ने चुप्पी साधी हुई है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं, मैचों की टाइमिंग जो इसमें सबसे बड़ी बाधा का काम कर रही है। अमेरिका और मैक्सिको के समय के अनुसार, 104 में से केवल 14 मैच ही भारत में आधी रात से पहले शुरू होंगे। ओपनिंग मैच और 19 जुलाई को न्यू जर्सी स्टेडियम में होने वाला फाइनल, दोनों ही भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होंगे।