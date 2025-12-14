FIFA World Cup 2026: पहली बार उतरेंगी 48 टीमें, केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान का सपना होगा सच

फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन टीम अर्जेंटीना (Photo Credit- ANI)
FIFA World Cup 2026: अगले साल कनाडा, मैक्सिको और अमरीका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला फुटबॉल विश्व कप कई मायनों में खास होने वाला है। फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार 48 टीमें उतरेंगी, जिनमें से कई ऐसी टीमें हैं जो कि पहली बार इतने बड़े मंच पर कदम रखने जा रही हैं। इनमें केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान ऐसे देश हैं जो इस फीफा विश्व कप में डेब्यू करेंगे। आइए जानते हैं इन टीमों के बारे में जो पहली बार विश्व कप में अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरेंगे…
सिर्फ छह लाख की आबादी वाला यह विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला जनसंख्या के लिहाज से दूसरा सबसे छोटा देश बना। 1990 में पहली बार विश्व कप क्वालीफायर खेलने वाले इस देश ने दुनियाभर में केप वर्डे से जुड़े खिलाडि़यों की तलाश की और उनको इस अभियान से जोड़ा। इस टीम में छह डच मूल के खिलाड़ी हैं, वहीं आयरलैंड में जन्में रॉबर्टो लोप्स अपने पिता की वजह से केप वर्डे से खेल पाए। दिलचस्प है कि 33 वर्षीय लोप्स से टीम प्रबंधन ने लिंक्डइन के जरिए संपर्क किया था।
यह फीफा विश्व कप में खेलने वाला सबसे छोटा देश बनेगा। कुराकाओ की आबादी केवल 1.5 लाख है, लेकिन फुटबॉल के प्रति उसके जुनून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 साल पहले यह देश फीफा रैंकिंग में 150वें नंबर पर था और अब 82वें पायदान पर पहुंच गया है। 78 साल के डिक एडवोकेट विश्व कप के सबसे उम्रदराज कोच बनेंगे। इससे पहले 2010 में यूनान के कोच ओटो रेहागेल ने 71 साल की उम्र में यह रेकॉर्ड बनाया था।
अरब देश जॉर्डन ने 40 साल पहले विश्व कप क्वालीफाइंग में खेलना शुरू किया था, लेकिन कभी यह टीम अंतिम दौर में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब उसका यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। जॉर्डन ने एएफसी ग्रुप-बी में दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए फीफा विश्व कप का टिकट हासिल किया।
एशियाई क्वालीफिकेशन में हमेशा मजबूत प्रदर्शन करने वाले उज्बेकिस्तान ने आखिरकार विश्व कप का टिकट हासिल कर ही लिया। उज्बेकिस्तान की टीम 2006 (जर्मनी) और 2014 (ब्राजील) विश्व कप क्वालीफाइंग के अंतिम राउंड में पहुंचकर चूक गई थी। लेकिन इस बार उसके खिलाडि़यों ने कोई गलती नहीं की और विश्व कप में खेलने का हक पा ही लिया।
ब्राजील ने अब तक सभी 22 फीफा विश्व कप खेले हैं।
211 सदस्य देश हैं फीफा के, इनमें से 132 कभी विश्व कप में नहीं खेल पाए हैं।
बड़ी खबरेंView All
खेल
ट्रेंडिंग