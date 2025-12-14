14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

FIFA World Cup 2026: पहली बार उतरेंगी 48 टीमें, केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान का सपना होगा सच

FIFA World Cup 2026: पहली बार फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें उतरेंगी। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना अपने अभियान का आगाज 16 जून को अल्जीरिया के खिलाफ करेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 14, 2025

FIFA World Cup

फीफा वर्ल्ड कप 2022 की चैंपियन टीम अर्जेंटीना (Photo Credit- ANI)

FIFA World Cup 2026: अगले साल कनाडा, मैक्सिको और अमरीका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला फुटबॉल विश्व कप कई मायनों में खास होने वाला है। फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार 48 टीमें उतरेंगी, जिनमें से कई ऐसी टीमें हैं जो कि पहली बार इतने बड़े मंच पर कदम रखने जा रही हैं। इनमें केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान ऐसे देश हैं जो इस फीफा विश्व कप में डेब्यू करेंगे। आइए जानते हैं इन टीमों के बारे में जो पहली बार विश्व कप में अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरेंगे…

केप वर्डे: अफ्रीकी द्वीप की ऐतिहासिक छलांग

सिर्फ छह लाख की आबादी वाला यह विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला जनसंख्या के लिहाज से दूसरा सबसे छोटा देश बना। 1990 में पहली बार विश्व कप क्वालीफायर खेलने वाले इस देश ने दुनियाभर में केप वर्डे से जुड़े खिलाडि़यों की तलाश की और उनको इस अभियान से जोड़ा। इस टीम में छह डच मूल के खिलाड़ी हैं, वहीं आयरलैंड में जन्में रॉबर्टो लोप्स अपने पिता की वजह से केप वर्डे से खेल पाए। दिलचस्प है कि 33 वर्षीय लोप्स से टीम प्रबंधन ने लिंक्डइन के जरिए संपर्क किया था।

कुराकाओ: विश्व कप में खेलने वाला सबसे छोटा देश

यह फीफा विश्व कप में खेलने वाला सबसे छोटा देश बनेगा। कुराकाओ की आबादी केवल 1.5 लाख है, लेकिन फुटबॉल के प्रति उसके जुनून का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 साल पहले यह देश फीफा रैंकिंग में 150वें नंबर पर था और अब 82वें पायदान पर पहुंच गया है। 78 साल के डिक एडवोकेट विश्व कप के सबसे उम्रदराज कोच बनेंगे। इससे पहले 2010 में यूनान के कोच ओटो रेहागेल ने 71 साल की उम्र में यह रेकॉर्ड बनाया था।

जॉर्डन: 40 साल का इंतजार हुआ खत्म

अरब देश जॉर्डन ने 40 साल पहले विश्व कप क्वालीफाइंग में खेलना शुरू किया था, लेकिन कभी यह टीम अंतिम दौर में नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब उसका यह इंतजार खत्म होने जा रहा है। जॉर्डन ने एएफसी ग्रुप-बी में दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए फीफा विश्व कप का टिकट हासिल किया।

उज्बेकिस्तान: कई बार टूटा सपना, आखिरकार मिली सफलता

एशियाई क्वालीफिकेशन में हमेशा मजबूत प्रदर्शन करने वाले उज्बेकिस्तान ने आखिरकार विश्व कप का टिकट हासिल कर ही लिया। उज्बेकिस्तान की टीम 2006 (जर्मनी) और 2014 (ब्राजील) विश्व कप क्वालीफाइंग के अंतिम राउंड में पहुंचकर चूक गई थी। लेकिन इस बार उसके खिलाडि़यों ने कोई गलती नहीं की और विश्व कप में खेलने का हक पा ही लिया।

यह भी जानें

ब्राजील ने अब तक सभी 22 फीफा विश्व कप खेले हैं।
211 सदस्य देश हैं फीफा के, इनमें से 132 कभी विश्व कप में नहीं खेल पाए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

14 Dec 2025 03:29 am

Hindi News / Sports / FIFA World Cup 2026: पहली बार उतरेंगी 48 टीमें, केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान का सपना होगा सच

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

पेले और माराडोना से भी आगे की दीवानगी, कोलकाता में मेसी को देखने उमड़ा सैलाब

Lionel messi
फुटबॉल

IND vs SA: एक विकेट और… वरुण चक्रवर्ती बना सकते हैं बड़ा टी-20I रिकॉर्ड

Varun Chakravarthy (Photo- IANS)
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान में होगी कांटे की टक्कर, जानें कब और कहां पर देखें अंडर-19 एशिया कप 2025 मैच?

SMAT Live Streaming
क्रिकेट

जयपुर के अशोक शर्मा की लग सकती है ऑक्शन में लॉटरी, SMAT में मचा रहे हैं धमाल

Ashok Sharma
क्रिकेट

IPL 2026 ऑक्शन से पहले मचा बवाल, BCCI ने इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठाए सवाल

Deepak Hooda Ravi Bishnoi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.