FIFA World Cup 2026: पहली बार उतरेंगी 48 टीमें, केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान का सपना होगा सच

FIFA World Cup 2026: अगले साल कनाडा, मैक्सिको और अमरीका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला फुटबॉल विश्व कप कई मायनों में खास होने वाला है। फीफा विश्व कप 2026 में पहली बार 48 टीमें उतरेंगी, जिनमें से कई ऐसी टीमें हैं जो कि पहली बार इतने बड़े मंच पर कदम रखने जा रही हैं। इनमें केप वर्डे, जॉर्डन, कुराकाओ और उज्बेकिस्तान ऐसे देश हैं जो इस फीफा विश्व कप में डेब्यू करेंगे। आइए जानते हैं इन टीमों के बारे में जो पहली बार विश्व कप में अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरेंगे…