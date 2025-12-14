U19 Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, जानें कब-कहां देखें IND vs PAK मैच?

India U19 vs Pakistan U19: भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीमें 14 दिसंबर (रविवार) को दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम की कमान आयुष म्हात्रे के हाथों में होगी, जबकि पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व फरहान यूसुफ करेंगे। टूर्नामेंट के ग्रुप-ए में शामिल दोनो टीमें अपने-अपने शुरुआती मुकाबलों में जीत दर्ज कर चुकी हैं। ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाला मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 234 रन से हराया था। इस मुकाबले में युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का प्रदर्शन किया था और 95 गेंद में 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उनसे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से करारी शिकस्त दी थी।