U19 Asia Cup 2025: पाकिस्तान के खिलाफ गरजेगा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, जानें कब-कहां देखें IND vs PAK मैच?

भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (फोटो सोर्स: IANS)
India U19 vs Pakistan U19: भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीमें 14 दिसंबर (रविवार) को दुबई स्थित आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम की कमान आयुष म्हात्रे के हाथों में होगी, जबकि पाकिस्तानी टीम का नेतृत्व फरहान यूसुफ करेंगे। टूर्नामेंट के ग्रुप-ए में शामिल दोनो टीमें अपने-अपने शुरुआती मुकाबलों में जीत दर्ज कर चुकी हैं। ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाला मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएई को 234 रन से हराया था। इस मुकाबले में युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल का प्रदर्शन किया था और 95 गेंद में 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उनसे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से करारी शिकस्त दी थी।
भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 क्रिकेट टीमों के बीच अब तक कुल 27 वनडे मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है। भारत ने 15 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि उसे 11 मुकाबलों में पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच एक मैच टाई रहा है। वहीं अंडर-19 एशिया कप पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 10 मुकाबले खेले गए हैं। इन मुकाबलों में पाकिस्तान ने 5 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि भारत को 4 मैच में जीत नसीब हुई है। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच मुकाबला टाई रहा है।
अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10ः30 बजे से शुरू होगा। मैच से शुरू होने से करीब आधा घंटे पहले टॉस कराया जाएगा।
अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।
अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।
भारत U-19 टीम- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, हरवंश पंगलिया, नमन पुष्पक, उधव मोहन, युवराज गोहिल।
पाकिस्तान U-19 टीम- उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेट-कीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, दानियाल अली खान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, मोमिन कमर, मोहम्मद शायान।
