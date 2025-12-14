Ind U19 vs Pak U19: पाकिस्तान के खिलाफ आज जीत का सूखा खत्म करेंगे वैभव सूर्यवंशी, इतने साल से नहीं जीता भारत

14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricketcomau)
India U19 vs Pakistan U19: अंडर-19 एशिया कप 2025 में आज रविवार 14 दिसंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए में महामुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम जहां यूएई को 234 रन रौंदकर आ रही है तो पाकिस्तान की टीम ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन पीटा था। भारत-पाक को ही इस मेगा इवेट का फेवरेट माना जा रहा है। टीम इंडिया आयुष म्हात्रे की अगुवाई में सालों के जीत के सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरेगी। इस मैच में भी सबकी नजर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्होंने यूएई के खिलाफ महज 95 गेंदों पर 171 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी।
भारत और पाकिस्तान अंडर-19 टीमों के बीच सीनियर क्रिकेट टीम की तरह ही अक्सर कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन, पिछले साल साल से टीम इंडिया को चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत का इंतजार है। इन दोनों के बीच 5 साल में तीन यूथ वनडे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। आज वैभव सूर्यवंशी और टीम से भारत के हार के सिलसिले को खत्म करने की उम्मीद होगी। भारत ने आखिरी बार पाकिस्तान के खिलाफ 2020 के अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की थी। इसके बाद उसे अंडर-19 एशिया कप 2021, 2023 और 2024 में हार का सामना करना पड़ा।
भारत-पाकिस्तान अंडर 19 वनडे रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक इन दोनों के बीच कुल 26 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है तो पाकिस्तान की टीम 11 मैच जीतने में सफल रही है। जबकि एक मैच टाई रहा है। इस तरह टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है।
आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, हरवंश पंगलिया, नमन पुष्पक, उधव मोहन और युवराज गोहिल।
उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, दानियाल अली खान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, मोमिन कमर और मोहम्मद शायान।
