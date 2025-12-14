14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ind U19 vs Pak U19: पाकिस्तान के खिलाफ आज जीत का सूखा खत्म करेंगे वैभव सूर्यवंशी, इतने साल से नहीं जीता भारत

India U19 vs Pakistan U19: चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच आज 14 दिसंबर को अंडर-19 एशिया कप 2025 में ग्रुप चरण का मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले पर सभी की एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने यूएई के खिलाफ धमाकेदार शतकीय पारी खेली थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 14, 2025

India U19 vs Pakistan U19

14 वर्षीय भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketcomau)

India U19 vs Pakistan U19: अंडर-19 एशिया कप 2025 में आज रविवार 14 दिसंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए में महामुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम जहां यूएई को 234 रन रौंदकर आ रही है तो पाकिस्‍तान की टीम ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन पीटा था। भारत-पाक को ही इस मेगा इवेट का फेवरेट माना जा रहा है। टीम इंडिया आयुष म्‍हात्रे की अगुवाई में सालों के जीत के सूखे को खत्‍म करने के इरादे से उतरेगी। इस मैच में भी सबकी नजर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने यूएई के खिलाफ महज 95 गेंदों पर 171 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी।

2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आई थी आखिरी जीत

भारत और पाकिस्तान अंडर-19 टीमों के बीच सीनियर क्रिकेट टीम की तरह ही अक्‍सर कड़ी टक्‍कर देखने को मिलती है। लेकिन, पिछले साल साल से टीम इंडिया को चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत का इंतजार है। इन दोनों के बीच 5 साल में तीन यूथ वनडे हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। आज वैभव सूर्यवंशी और टीम से भारत के हार के सिलसिले को खत्म करने की उम्‍मीद होगी। भारत ने आखिरी बार पाकिस्तान के खिलाफ 2020 के अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की थी। इसके बाद उसे अंडर-19 एशिया कप 2021, 2023 और 2024 में हार का सामना करना पड़ा।

भारत-पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत-पाकिस्तान अंडर 19 वनडे रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक इन दोनों के बीच कुल 26 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारतीय टीम ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है तो पाकिस्तान की टीम 11 मैच जीतने में सफल रही है। जबकि एक मैच टाई रहा है। इस तरह टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है।

टीम इंडिया का अंडर 19 स्क्वॉड

आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, हरवंश पंगलिया, नमन पुष्पक, उधव मोहन और युवराज गोहिल।

पाकिस्तान का अंडर 19 स्क्वॉड

उस्मान खान, समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ (कप्तान), हमजा जहूर (विकेटकीपर), हुजैफा अहसन, नकाब शफीक, दानियाल अली खान, मोहम्मद सय्याम, अली रजा, अब्दुल सुभान, मोहम्मद हुजैफा, मोमिन कमर और मोहम्मद शायान।

ये भी पढ़ें

Vaibhav Suryavanshi को BCCI चाहकर भी टीम इंडिया में नहीं कर सकता शामिल, ICC का ये नियम बना रोड़ा
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

14 Dec 2025 08:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind U19 vs Pak U19: पाकिस्तान के खिलाफ आज जीत का सूखा खत्म करेंगे वैभव सूर्यवंशी, इतने साल से नहीं जीता भारत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 Auction से पहले कैमरून ग्रीन से हो गई बड़ी चूक, बोले- मैं नहीं… मेरा मैनेजर है दोषी

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

मोहम्‍मद कैफ ने खराब फॉर्म के बावजूद शुभमन गिल को खिलाने पर गंभीर को सुनाई खरी-खरी

Mohammad Kaif on Shubman Gill
क्रिकेट

हरिकेंस की कप्तान एलीसे विलानी ने टीम को खिताब जिताने के बाद WBBL से लिया संन्यास

Elyse Villani retires from WBBL
क्रिकेट

IND vs SA: एक विकेट और… वरुण चक्रवर्ती बना सकते हैं बड़ा टी-20I रिकॉर्ड

Varun Chakravarthy (Photo- IANS)
क्रिकेट

भारत-पाकिस्तान में होगी कांटे की टक्कर, जानें कब और कहां पर देखें अंडर-19 एशिया कप 2025 मैच?

SMAT Live Streaming
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.