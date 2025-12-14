Ind U19 vs Pak U19: पाकिस्तान के खिलाफ आज जीत का सूखा खत्म करेंगे वैभव सूर्यवंशी, इतने साल से नहीं जीता भारत

India U19 vs Pakistan U19: अंडर-19 एशिया कप 2025 में आज रविवार 14 दिसंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप ए में महामुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम जहां यूएई को 234 रन रौंदकर आ रही है तो पाकिस्‍तान की टीम ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन पीटा था। भारत-पाक को ही इस मेगा इवेट का फेवरेट माना जा रहा है। टीम इंडिया आयुष म्‍हात्रे की अगुवाई में सालों के जीत के सूखे को खत्‍म करने के इरादे से उतरेगी। इस मैच में भी सबकी नजर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जिन्‍होंने यूएई के खिलाफ महज 95 गेंदों पर 171 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी।