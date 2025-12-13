Vaibhav Suryavanshi को BCCI चाहकर भी टीम इंडिया में नहीं कर सकता शामिल, ICC का ये नियम बना रोड़ा

14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: ESPNcricinfo)
Vaibhav Suryavanshi: 14 वर्षीय स्टार युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों सुर्खियों में हैं। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों पर विस्फोटक शतक से शुरुआत करने वाले वैभव का जलवा अभी भी कायम है। उन्होंने हाल ही में एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ महज 95 गेंदों पर 171 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेली है। इससे पहले वह अनाधिकारिक टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ चुके हैं। इतना ही नहीं वह भारत ए के लिए और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार के लिए सेंचुरी बना चुके हैं। अब अंडर-19 एशिया कप 2025 में उनके तूफानी शतक के बाद फैंस वैभव को भारतीय सीनियर टीम में खेलते देखना चाहेंगे, लेकिन उनकी राह में आईसीसी का एक नियम रोड़ा बना हुआ है।
दरअसल, वैभव सूर्यवंशी को लगातार दमदार प्रदर्शन के बाद भी टीम इंडिया में एंट्री नहीं मिल सकती है। उनके इस सपने में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का एक नियम रोड़ा बना हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर चाहकर भी उन्हें भारतीय सीनियर टीम में शामिल नहीं कर सकते हैं। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर वह नियम क्या है और वैभव को कब-तक इंतजार करना होगा?
आईसीसी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए एक न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कर रखी है। 2020 में बनाए गए इस नियम के तहत, कोई भी खिलाड़ी 15 साल से कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट नहीं खेल सकता है। वहीं, सूर्यवंशी फिलहाल 14 वर्ष 9 महीने 17 दिन के हैं। वह 2026 में 27 मार्च को पूरे 15 साल के हो जाएंगे। सेलेक्टर चाहें तो उन्हें जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर खेली जाने वाली टी20 और वनडे इंटरनेशनल सीरीज से मौका दे सकते हैं।
आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 15 साल की उम्र निर्धारित की है। ये नियम 2020 में खिलाड़ियों की भलाई और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हालांकि असाधारण रूप से विकसित युवाओं के लिए छूट मांगी जा सकती है। आयु सीमा में छूट के लिए संबंधित बोर्ड को आईसीसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
वैभव सूर्यवंशी तब सुर्खियों में आए जब वह सिर्फ 13 साल की उम्र में आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। उन्हें आईपीएल 2025 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में साइन किया। 2025 में आईपीएल डेब्यू के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 7 मैचों की 7 पारियों में 36 के औसत और 206.56 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 252 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक और एक शतक आया।
