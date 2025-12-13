Vaibhav Suryavanshi को BCCI चाहकर भी टीम इंडिया में नहीं कर सकता शामिल, ICC का ये नियम बना रोड़ा

Vaibhav Suryavanshi: 14 वर्षीय स्टार युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों सुर्खियों में हैं। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों पर विस्‍फोटक शतक से शुरुआत करने वाले वैभव का जलवा अभी भी कायम है। उन्होंने हाल ही में एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ महज 95 गेंदों पर 171 रनों की धमाकेदार शतकीय पारी खेली है। इससे पहले वह अनाधिकारिक टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ चुके हैं। इतना ही नहीं वह भारत ए के लिए और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार के लिए सेंचुरी बना चुके हैं। अब अंडर-19 एशिया कप 2025 में उनके तूफानी शतक के बाद फैंस वैभव को भारतीय सीनियर टीम में खेलते देखना चाहेंगे, लेकिन उनकी राह में आईसीसी का एक नियम रोड़ा बना हुआ है।