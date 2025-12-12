T20 वर्ल्डकप 2026 के प्रसारण को लेकर आई बड़ी अपडेट, आईसीसी ने बताया कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs PAK Asia Cup 2025 Live Streaming (Image: Gemini)
ICC Men's T20 World Cup 2026 Live Streaming: शुक्रवार को आईसीसी ने क्रिकेट फैंस को राहत की खबर दी। उसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और JioStar के बीच डील खत्म करने की बात को खारिज कर दिया। बता दें कि हाल ही में एक खबर ने फैंस को परेशान कर दिया था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि जियो स्टार भारी नुकसान की वजह से आईसीसी इवेंट्स की प्रसारण डील को खत्म करना चाहता है।
पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले जियो स्टार और आईसीसी के बीच 3 बिलियन डॉलर की डील हुई थी। शुक्रवार को आईसीसी ने आधिकारिक बयान में कहा, “JioStar अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार है। दोनों ऑर्गनाइज़ेशन भारत भर के फैंस को आने वाले ICC इवेंट्स की बिना रुकावट, वर्ल्ड-क्लास कवरेज देने पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है, जो खेल के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले ग्लोबल टूर्नामेंट्स में से एक है।”
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इटली डेब्यू करने के लिए तैयार है। 20 टीमों को 4 अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। सभी ग्रुप से टॉप 2 टीमें सुपर 4 स्टेज में पहुंचेंगी। यानी 4 ग्रुप से 8 टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी और यहां भी इन 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। सुपर 4 स्टेज से दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।
2007 में भारतीय टीम ने खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर पहला खिताब जीता था। 2009 में पाकिस्तान चैंपियन बनी। 2010 में इंग्लैंड ने खिताब जीता। 2012 में वेस्टइंडीज ने खिताब जीता। 2014 में श्रीलंका ने भारतीय टीम को फाइनल में हराकर ट्रॉफी उठाई। 2016 में वेस्टइंडीज ने खिताब जीता और 2 खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी। 2021 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनी, तो 2022 में इंग्लैंड ने खिताब जीता। 2024 में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी उठाई।
