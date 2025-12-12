T20 वर्ल्डकप 2026 के प्रसारण को लेकर आई बड़ी अपडेट, आईसीसी ने बताया कहां देख पाएंगे लाइव मैच

पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले जियो स्टार और आईसीसी के बीच 3 बिलियन डॉलर की डील हुई थी। शुक्रवार को आईसीसी ने आधिकारिक बयान में कहा, “JioStar अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरी तरह से पूरा करने के लिए तैयार है। दोनों ऑर्गनाइज़ेशन भारत भर के फैंस को आने वाले ICC इवेंट्स की बिना रुकावट, वर्ल्ड-क्लास कवरेज देने पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप भी शामिल है, जो खेल के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले ग्लोबल टूर्नामेंट्स में से एक है।”