वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, 17 साल बाद यूथ वनडे में हुआ ऐसा कारनामा

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- BCCI)
Vaibhav Sooryavanshi Breaks Youth ODI Record: बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को तहलका मचा दिया। उन्होंने अंडर 19 एशिया कप 2025 के एक मुकाबले में यूएई के खिलाफ 171 रन ठोक दिए। उन्होंने 56 गेंदों में शतक पूरा किया और 95 गेंदों में 171 रन बनाकर आउट हुए। सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी में 14 छक्के और 9 चौके लगाए। इस तरह वह यूथ वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले माइकल हिल्स ने नामीबिया के खिलाफ साल 2008 में 12 छक्के लगाए थे। सूर्यवंशी ने 17 साल बाद उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया।
यूएई के खिलाफ सूर्यवंशी जैसे ही 13वां छक्का लगाकर 150 रन के करीब पहुंचे, वह यूथ वनडे की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जिन्होंने साल 2008 में नामीबिया U19 के खिलाफ 12 छक्के लगाए थे। इसके साथ 14 साल के सूर्यवंशी अपने करियर में 50 से ज़्यादा यूथ ODI छक्के लगाने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज भी बन गए।
शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी ने दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में UAE के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। टॉस जीतकर UAE U19 टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया। IND U19 के कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने हमेशा की तरह तेज शुरुआत की। हालांकि तीसरे ओवर में म्हात्रे आउट हो गए। इसके बाद वैभव ने एरोन जॉर्ज के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और 212 रन की साझेदारी की।
सूर्यवंशी ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कई रिकॉर्ड बनाए। सिर्फ 17वीं T20 इनिंग में अपना पहला SMAT शतक बनाने वाले सूर्यवंशी दुनिया के पहले टीनएजर बने। उन्होंने अपने शुरुआती करियर में तीन T20 सेंचुरी बनाई हैं। सूर्यवंशी के U19 टीममेट आयुष म्हात्रे ने लगातार दो सेंचुरी लगाई हैं। इसके अलावा फ्रांस के गुस्ताव मैकियॉन ने दो T20 सेंचुरी बनाई थीं। इस साल नवंबर में सूर्यवंशी ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप के दौरान इंडिया A के लिए खेलते हुए UAE के खिलाफ 32 गेंदों में शतक जड़ा था।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग