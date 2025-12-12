वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, 17 साल बाद यूथ वनडे में हुआ ऐसा कारनामा

Vaibhav Sooryavanshi Breaks Youth ODI Record: बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने शुक्रवार को तहलका मचा दिया। उन्होंने अंडर 19 एशिया कप 2025 के एक मुकाबले में यूएई के खिलाफ 171 रन ठोक दिए। उन्होंने 56 गेंदों में शतक पूरा किया और 95 गेंदों में 171 रन बनाकर आउट हुए। सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी में 14 छक्के और 9 चौके लगाए। इस तरह वह यूथ वनडे मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले माइकल हिल्स ने नामीबिया के खिलाफ साल 2008 में 12 छक्के लगाए थे। सूर्यवंशी ने 17 साल बाद उस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया।