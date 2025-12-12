वैभव सूर्यवंशी के बाद के बाद इन बल्लेबाजों ने मचाया गदर, 50 ओवर में ठोक दिए 433 रन

IND U19 vs UAE U19: दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर शुक्रवार को खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया। मैच के तीसरे ओवर में ही कप्तान आयुष म्हात्रे 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 171 रन ठोके। वहीं, एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69-69 रन की उपयोगी पारियां खेलीं। इन पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 रन बनाए।