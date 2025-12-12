12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के बाद के बाद इन बल्लेबाजों ने मचाया गदर, 50 ओवर में ठोक दिए 433 रन

Vaibhav Suryavanshi 171 Runs: अंडर-19 एशिया कप 2025 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 433 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने 95 गेंदों में 171 रन की शानदार पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 12, 2025

Vaibhav Suryavanshi

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)

IND U19 vs UAE U19: दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर शुक्रवार को खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया। मैच के तीसरे ओवर में ही कप्तान आयुष म्हात्रे 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 171 रन ठोके। वहीं, एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69-69 रन की उपयोगी पारियां खेलीं। इन पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 रन बनाए।

सूर्यवंशी ने उड़ाए 14 छक्के

इससे पहले यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने पारी की शुरुआत की। तीसरे ओवर में म्हात्रे 11 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वैभव को एरोन जॉर्ज का साथ मिला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। इस दौरान सूर्यवंशी ने 56 गेंदों में शतक जड़ दिया। वह 95 गेंदों में 171 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 14 छक्के और 9 चौके लगाए। एरोन जॉर्ज 69 रन बनाकर आउट हुए।

दोनों के आउट होने के बाद विहान मलहोत्रा ने 69 रन की पारी खेली। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी ने 38 और अभिज्ञान कुंडू ने नाबाद 17 गेंदों में 32 रन और कनिष्क चौहान ने 12 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 28 रन की पारी खेली। UAE की ओर से युग शर्मा और उदिश सुरी ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके अलावा सैलन डीसूजा और यायिन राय को भी एक-एक सफलता मिली।

पाकिस्तान से अगला मुकाबला

टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 14 दिसंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया मलेशिया से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

12 Dec 2025 03:00 pm

Published on:

12 Dec 2025 02:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / वैभव सूर्यवंशी के बाद के बाद इन बल्लेबाजों ने मचाया गदर, 50 ओवर में ठोक दिए 433 रन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 ऑक्शन में ये पांच बड़े नाम रह सकते हैं अनसोल्ड, पहले बिखेर चुके हैं जलवा

PBKS in 2025
क्रिकेट

17 साल बाद यूथ वनडे में दुनिया के किसी बल्लेबाज ने किया ये कारनामा, टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

SMAT 2025: इस ऑलराउंडर ने ली हैट्रिक, भारतीय टी20 टीम से हो गए थे बाहर

Nitish Kumar Reddy
क्रिकेट

Yuvraj Singh Birthday: भारत को दो वर्ल्डकप खिताब दिलाए, कैंसर से लड़ते हुए भी जारी रखा खेलना

Yuvraj Singh's 44th Birthday
क्रिकेट

मैदान बदल गया, पर उनका 'Never Give Up Attitude' आज भी मिसाल बना हुआ है

Yuvraj singh Birthday, Yuvraj singh Birthday 2025, Yuvraj singh,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.