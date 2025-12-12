वैभव सूर्यवंशी के बाद के बाद इन बल्लेबाजों ने मचाया गदर, 50 ओवर में ठोक दिए 433 रन

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)
IND U19 vs UAE U19: दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर शुक्रवार को खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में भारत ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया। मैच के तीसरे ओवर में ही कप्तान आयुष म्हात्रे 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 171 रन ठोके। वहीं, एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 69-69 रन की उपयोगी पारियां खेलीं। इन पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 433 रन बनाए।
इससे पहले यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने पारी की शुरुआत की। तीसरे ओवर में म्हात्रे 11 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वैभव को एरोन जॉर्ज का साथ मिला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। इस दौरान सूर्यवंशी ने 56 गेंदों में शतक जड़ दिया। वह 95 गेंदों में 171 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 14 छक्के और 9 चौके लगाए। एरोन जॉर्ज 69 रन बनाकर आउट हुए।
दोनों के आउट होने के बाद विहान मलहोत्रा ने 69 रन की पारी खेली। इसके बाद वेदांत त्रिवेदी ने 38 और अभिज्ञान कुंडू ने नाबाद 17 गेंदों में 32 रन और कनिष्क चौहान ने 12 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 28 रन की पारी खेली। UAE की ओर से युग शर्मा और उदिश सुरी ने 2-2 विकेट चटकाए। इसके अलावा सैलन डीसूजा और यायिन राय को भी एक-एक सफलता मिली।
टीम इंडिया का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 14 दिसंबर को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया मलेशिया से भिड़ेगी। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग