U19 Asia Cup 2025: 9 छक्के जड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने मात्र इतनी गेंद पर ठोकी सेंचुरी, बच गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 56 गेंद पर शतक ठोका है। इस दौरान उन्होंने पांच चौके और 9 छक्के लगाए। यह अंडर 19 वनडे क्रिकेट के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है। अपनी इस आतिशी पारी में सूर्यवंशी ने 95 गेंदों का सामना किया और 171 रन ठोके। इस दौरान उन्होंने 14 छक्के और 9 चौके लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि वे दोहरा शतक जड़ देंगे। लेकिन वें जल्दबाज़ी कर बैठे और उद्दीश सूरी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।