U19 Asia Cup 2025: 9 छक्के जड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने मात्र इतनी गेंद पर ठोकी सेंचुरी, बच गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

U19 Asia Cup 2025: 9 छक्के जड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने मात्र इतनी गेंद पर ठोकी सेंचुरी, बच गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 50 गेंद पर शतक जड़ा है। यह अंडर-19 क्रिकेट के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 12, 2025

India A squad announced

14 वर्षीय युवा भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)

Vaibhav Suryavanshi fastest ODI century, under 19 Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप 2025 का पहला मुक़ाबला भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच खेला जा रहा है। दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले जा रहे इस मैच में 15 साल के भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक जड़ा है।

मात्र 56 गेंद पर शतक ठोका बनाया रिकॉर्ड

सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 56 गेंद पर शतक ठोका है। इस दौरान उन्होंने पांच चौके और 9 छक्के लगाए। यह अंडर 19 वनडे क्रिकेट के इतिहास का तीसरा सबसे तेज शतक है। अपनी इस आतिशी पारी में सूर्यवंशी ने 95 गेंदों का सामना किया और 171 रन ठोके। इस दौरान उन्होंने 14 छक्के और 9 चौके लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि वे दोहरा शतक जड़ देंगे। लेकिन वें जल्दबाज़ी कर बैठे और उद्दीश सूरी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए।

सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी सूर्यवंशी के नाम ही है। उन्होंने इंग्लैंड अंडर 19 टीम के खिलाफ मात्र 52 गेंद पर शतक ठोका है। वहीं अंडर 19 टेस्ट क्रिकेट में भी सूर्यवंशी ने सबसे तेज शतक लगाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 78 गेंद पर शतक ठोका था।

सूर्यवंशी ने इस मैच में 4 चौके और चार छक्के की मदद से मात्र 30 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था। वैभव ने 10 दिनों के भीतर अपना दूसरा शतक लगाया है। वैभव ने 2 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ बिहार की ओर से 108* रन बनाए थे। हालांकि कप्तान आयुष म्हात्रे ने यूएई के खिलाफ निराश किया और सिर्फ 4 रन बनाए। म्हात्रे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए लगातार दो शतक जड़े थे।

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में संपन्न एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट 2025 में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था। इस टी20 टूर्नामेंट में उन्होंने यूएई के खिलाफ मात्र 42 गेंदों पर 144 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 15 छक्के शामिल थे। पूरे टूर्नामेंट में वैभव ने अपने खेल से सबको प्रभावित किया और टीम इंडिया ए के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।



Hindi News / Sports / Cricket News / U19 Asia Cup 2025: 9 छक्के जड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने मात्र इतनी गेंद पर ठोकी सेंचुरी, बच गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

