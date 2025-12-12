12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

IND vs SA: भारत को हराने के बाद कप्तान मार्क्रम ने दिया चौंकाने वाला बयान, मुल्लांपुर की पिच को लेकर कही ये बात

सीरीज में बराबरी हासिल करने के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने कहा, "इस मुकाबले में हमारी फील्डिंग भी अच्छी थी। यहां की पिच अच्छी थी। यहां गेंदबाजों के लिए मौके थे। अगर बल्लेबाज जम जाते, तो वे गेंदबाजों पर दबाव डाल सकते थे।।"

भारत

Siddharth Rai

Dec 12, 2025

Aiden Markram

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम (Photo Credit - IANS)

Aiden Markram, India vs South Africa 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुल्लांपुर के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 51 रनों के बड़े अंतर से हराकर पांच मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 213 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में भारत सिर्फ 19.1 ओवर में 162 रन पर ऑलआउट हो गई।

क्विंटन डी कॉक ने की शानदार बल्लेबाजी

मैच का पूरा दारोमदार दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक पर रहा। डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से तूफानी 90 रन ठोके। कप्तान एडेन मार्करम के साथ उनकी 47 गेंदों में 83 रनों की साझेदारी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ा गई। सिर्फ तिलक वर्मा ही कुछ संघर्ष कर सके, जिन्होंने 34 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली। बाकी कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका, और पूरी टीम 162 रनों पर सिमट गई।

एडेन मार्करम ने पिच को लेकर दिया यह बयान

मैच के बाद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम खुश नजर आए। उन्होंने डी कॉक की जमकर तारीफ की और कहा, "यह शानदार जीत रही। शुरुआत क्विंटन डी कॉक की शानदार पारी से हुई और फिर बाकी बल्लेबाजों ने भी अच्छा साथ दिया। हमारे गेंदबाज सही लाइन-लेंथ पर थे और फील्डिंग भी कमाल की रही। इस पिच पर गेंदबाजों को मौके मिल रहे थे, लेकिन अगर बल्लेबाज जम जाए तो बड़ा स्कोर भी बन सकता है। यहां भारतीय फैंस का सपोर्ट जबरदस्त था।"

मार्करम ने अपनी तैयारियों के बारे में बताया

मार्करम ने टीम की तैयारियों पर भी बात की। उन्होंने कहा, "हर खिलाड़ी को लगातार मौका देना हमारी प्राथमिकता है ताकि विश्व कप के लिए सबसे मजबूत टीम तैयार हो सके। SA20 लीग खत्म होने तक सभी को पर्याप्त गेम-टाइम मिलेगा। मैंने खुद मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है और यह कोई नई बात नहीं। टीम से बड़ा कोई नहीं होता। जरूरत पड़े तो कोई भी भूमिका निभाने को तैयार हैं।"

अब सीरीज का तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके बाद चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ और अंतिम मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा। दोनों टीमों के लिए अगले तीन मैच निर्णायक साबित होने वाले हैं।

IND vs SA

India vs South Africa T20 Series 2025

12 Dec 2025 06:54 am

IND vs SA: भारत को हराने के बाद कप्तान मार्क्रम ने दिया चौंकाने वाला बयान, मुल्लांपुर की पिच को लेकर कही ये बात

