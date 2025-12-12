IND vs SA: भारत को हराने के बाद कप्तान मार्क्रम ने दिया चौंकाने वाला बयान, मुल्लांपुर की पिच को लेकर कही ये बात

मैच का पूरा दारोमदार दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक पर रहा। डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से तूफानी 90 रन ठोके। कप्तान एडेन मार्करम के साथ उनकी 47 गेंदों में 83 रनों की साझेदारी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ा गई। सिर्फ तिलक वर्मा ही कुछ संघर्ष कर सके, जिन्होंने 34 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली। बाकी कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सका, और पूरी टीम 162 रनों पर सिमट गई।