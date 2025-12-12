12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA: हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने इस खिलाड़ी को माना जिम्मेदार, गिल को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

सूर्यकुमार ने अपनी और गिल की जिम्मेदारी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं और शुभमन मिलकर एक मजबूत शुरुआत दे सकते थे। हर बार अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकते।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 12, 2025

Suryakumar Yadav

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं (Photo Credit- IANS)

Suryakumar Yadav, India vs South Africa 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला मुल्लांपुर के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्ले से और फिर गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को 51 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है।

इस हार की सबसे बड़ी वजह रही भारत की फ्लॉप बल्लेबाजी रही। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी माना कि वे खुद और शुभमन गिल क्रीज पर ज्यादा देर टिककर खेल सकते थे। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका की रणनीति से टीम इंडिया को काफी कुछ सीखने की जरूरत है।

दक्षिण अफ्रीका से सीखना चाहिए

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "पहली पारी के बाद ही दक्षिण अफ्रीका को समझ आ गया था कि इस पिच पर किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। यहां थोड़ी ओस भी थी। जब हमारा पहला प्लान काम नहीं कर रहा था, तो हमें तुरंत दूसरा प्लान अपनाना चाहिए था। हमें उनसे सीखना होगा।"

लगातार फ्लॉप चल रहे हैं गिल और सूर्या

खुद कप्तान इस मैच में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि शुभमन गिल तो लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। अभिषेक शर्मा ने 8 गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 17 रन जरूर ठोके, लेकिन वह भी जल्दी आउट हो गए।

सूर्यकुमार ने अपनी और गिल की बल्लेबाजी को बताया हार का ज़िम्मेदारी

सूर्यकुमार ने अपनी और गिल की जिम्मेदारी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं और शुभमन मिलकर एक मजबूत शुरुआत दे सकते थे। हर बार अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकते। जिस तरह से वह खेल रहे हैं, उनका दिन भी खराब हो सकता है। मुझे, शुभमन और बाकी कुछ बल्लेबाजों को पारी को संभालना चाहिए था। यह एक स्मार्ट चेज़ होता, उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए थी। थोड़ी और गहराई तक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। लेकिन हां, हम हार से सीखते हैं, कोशिश करते हैं और अगले मैच में बेहतर करेंगे।”

भारत बुरी तरह हारा मैच

मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 213 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से 90 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि डोनोवन फरेरा ने नाबाद 30 रनों का उपयोगी योगदान दिया। जवाब में भारतीय टीम 19.1 ओवर में सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई। तिलक वर्मा ने अकेले संघर्ष करते हुए 34 गेंदों पर 62 रन बनाए, लेकिन बाकी कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका और टीम को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

ये भी पढ़ें

मुल्लांपुर में विकेट के लिए तरसे भारतीय तेज गेंदबाज, साउथ अफ्रीका ने लगा दी रिकॉर्ड्स की झड़ी
क्रिकेट
IND vs SA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

12 Dec 2025 06:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने इस खिलाड़ी को माना जिम्मेदार, गिल को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: भारत को हराने के बाद कप्तान मार्क्रम ने दिया चौंकाने वाला बयान, मुल्लांपुर की पिच को लेकर कही ये बात

Aiden Markram
क्रिकेट

IND vs SA 2nd T20: बल्लेबाजी पिच पर कैसे हार गई टीम इंडिया, जानें मैच की पूरी कहानी

IND vs SA
क्रिकेट

साउथ अफ्रीका ने खड़ा किया भारत के खिलाफ चौथा सबसे बड़ा स्कोर, अर्शदीप ने खूब लुटाए रन

IND vs SA
क्रिकेट

अर्शदीप सिंह ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, एक ओवर में फेंकनी पड़ी इतनी गेंद

अर्शदीप सिंह
क्रिकेट

100 रुपए में देखना चाहते हैं टी20 वर्ल्डकप 2026 के मैच, यहां जानें पूरा प्रोसेस

T20 World Cup 2026 Ticket Sale
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.