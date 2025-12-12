IND vs SA: हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने इस खिलाड़ी को माना जिम्मेदार, गिल को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं (Photo Credit- IANS)
Suryakumar Yadav, India vs South Africa 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मुक़ाबला मुल्लांपुर के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्ले से और फिर गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत को 51 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ पांच मैचों की टी20 सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है।
इस हार की सबसे बड़ी वजह रही भारत की फ्लॉप बल्लेबाजी रही। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी माना कि वे खुद और शुभमन गिल क्रीज पर ज्यादा देर टिककर खेल सकते थे। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण अफ्रीका की रणनीति से टीम इंडिया को काफी कुछ सीखने की जरूरत है।
मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "पहली पारी के बाद ही दक्षिण अफ्रीका को समझ आ गया था कि इस पिच पर किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। यहां थोड़ी ओस भी थी। जब हमारा पहला प्लान काम नहीं कर रहा था, तो हमें तुरंत दूसरा प्लान अपनाना चाहिए था। हमें उनसे सीखना होगा।"
खुद कप्तान इस मैच में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि शुभमन गिल तो लुंगी एनगिडी की पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। अभिषेक शर्मा ने 8 गेंदों पर दो छक्कों की मदद से 17 रन जरूर ठोके, लेकिन वह भी जल्दी आउट हो गए।
सूर्यकुमार ने अपनी और गिल की जिम्मेदारी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं और शुभमन मिलकर एक मजबूत शुरुआत दे सकते थे। हर बार अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकते। जिस तरह से वह खेल रहे हैं, उनका दिन भी खराब हो सकता है। मुझे, शुभमन और बाकी कुछ बल्लेबाजों को पारी को संभालना चाहिए था। यह एक स्मार्ट चेज़ होता, उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए थी। थोड़ी और गहराई तक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। लेकिन हां, हम हार से सीखते हैं, कोशिश करते हैं और अगले मैच में बेहतर करेंगे।”
मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 213 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से 90 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि डोनोवन फरेरा ने नाबाद 30 रनों का उपयोगी योगदान दिया। जवाब में भारतीय टीम 19.1 ओवर में सिर्फ 162 रन पर ढेर हो गई। तिलक वर्मा ने अकेले संघर्ष करते हुए 34 गेंदों पर 62 रन बनाए, लेकिन बाकी कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सका और टीम को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।
