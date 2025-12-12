IND vs SA: हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने इस खिलाड़ी को माना जिम्मेदार, गिल को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

सूर्यकुमार ने अपनी और गिल की जिम्मेदारी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं और शुभमन मिलकर एक मजबूत शुरुआत दे सकते थे। हर बार अभिषेक शर्मा पर निर्भर नहीं रह सकते। जिस तरह से वह खेल रहे हैं, उनका दिन भी खराब हो सकता है। मुझे, शुभमन और बाकी कुछ बल्लेबाजों को पारी को संभालना चाहिए था। यह एक स्मार्ट चेज़ होता, उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए थी। थोड़ी और गहराई तक बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। लेकिन हां, हम हार से सीखते हैं, कोशिश करते हैं और अगले मैच में बेहतर करेंगे।”