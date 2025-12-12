12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

इरफान पठान ने सैमसन की जगह गिल को तवज्जो देने पर टीम मैनेजमेंट को जमकर धोया, कहा – ये वो सवाल हैं जिनका…

इरफान पठन ने संजू सैमसन की जगह शुभमन गिल को तवज्जो दिये जाने पर सवाल खड़े किए हैं। पठान का कहना है कि अब वर्ल्ड कप में ज्यादा समय नहीं बचा है और अगर टीम को बदलाव करना है तो यही सही समय है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 12, 2025

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल से चर्चा करते हुए (फोटो- IANS)

Irfan Pathan, India vs South Africa T20: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल के फॉर्म पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लगातार टीम में नहीं चुने जाने और सलामी बल्लेबाजी में सैमसन की जगह गिल को तवज्जो देने पर टीम मैनेजमेंट को जमकर धोया है।

पठान ने टीम मैनेजमेंट से किए तीखे सवाल

पठान ने मैच के दौरान कमेंटरी करते हुए कहा, "सवाल यही रहेगा भारतीय मैनेजमेंट के जहान में, शुभमन गिल को टीम में संजू सैमसन की जगह पर लाया गया है। फिर सीधा उपकप्तान बना दिया गया। 140 का स्ट्राइक रेट गिल का है और 147 का स्ट्राइक रेट संजू का है। अब सवाल यह उठता है कि वर्ल्ड कप से कितनी देर पहले आप बदलाव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर बदलने का समय है तो अभी है। लेकिन अपने पहले ही यह तय कर लिया है कि सैमसन नहीं गिल हैं हमारे खिलाड़ी।"

पठान ने मैच के बाद एक्स पर भी शेयर किया पोस्ट

इतना ही नहीं पठान के मैच के बाद एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। पठान ने लिखा, "शुभमन गिल और सूर्य कुमार का फॉर्म? आज बॉलिंग करते हुए 13 फुल टॉस। इसे कैसे नकारें? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब टीम इंडिया को आगे जाकर देना होगा। उम्मीद है कि वे इनका जवाब पॉजिटिव असर के साथ देंगे।"

गिल लगातार फ्लॉप चल रहे हैं

बता दें गिल सीरीज दर सीरीज फ्लॉप हो रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें गौतम गंभीर लगातार मौके दे रहे हैं। उन्हें जबरन टी20 टीम में फिक्स किया जा रहा है, जबकि उनके आंकड़े तो एक औसत खिलाड़ी से भी कमज़ोर नज़र आते हैं। गिल को फिट करने की इसी जिद में टीम मैनेजमेंट विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के करियर की बाली चढ़ा रहा है। बतौर सलामी बल्लेबाज सैमसन की जगह 'हथियाने' के बाद गिल अबतक 14 पारी खेल चुके हैं और मात्र 20 की खराब औसत से 263 रन बनाए हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछली 17 पारियों में गिल एक बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाये हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में आया था।

सैमसन ने बतौर सलामी बल्लेबाज जड़े हैं तीन शतक

वहीं सैमसन के करियर पर नज़र डालें तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद संजू सैमसन ने ओपनिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। बतौर समाली बल्लेबाज सैमसन ने एक साल में तीन शतक जड़े हैं, लेकिन शुभमन गिल की टीम में वापसी ने उनका ओपनिंग स्लॉट छीन लिया। बतौर सलामी बल्लेबाज सैमसन ने 14 मैचों में 39.38 की औसत से 512 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.20 का रहा है।

ये भी पढ़ें

बोल्ड हुए, स्टम्प की लाइट भी जली, फिर भी अंपायर ने नहीं दिया आउट, जितेश शर्मा के विकेट पर हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, देखें Video
क्रिकेट
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

12 Dec 2025 08:31 am

Hindi News / Sports / Cricket News / इरफान पठान ने सैमसन की जगह गिल को तवज्जो देने पर टीम मैनेजमेंट को जमकर धोया, कहा – ये वो सवाल हैं जिनका…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

टॉप 3 बल्लेबाज ने ठोके 7 शतक, फिर जबरन हुई शुभमन गिल की एंट्री, गंभीर की इस जिद्द ने उड़ाई भारतीय टीम की धज्जियां

क्रिकेट

बोल्ड हुए जितेश शर्मा, पर इस वजह से अंपायर ने नहीं दिया आउट, देखें Video

क्रिकेट

IND vs SA: भारत को हराने के बाद कप्तान मार्क्रम ने दिया चौंकाने वाला बयान, मुल्लांपुर की पिच को लेकर कही ये बात

Aiden Markram
क्रिकेट

IND vs SA: हार के बाद सूर्यकुमार यादव ने इस खिलाड़ी को माना जिम्मेदार, गिल को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

Suryakumar Yadav
क्रिकेट

IND vs SA 2nd T20: बल्लेबाजी पिच पर कैसे हार गई टीम इंडिया, जानें मैच की पूरी कहानी

IND vs SA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.