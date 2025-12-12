इरफान पठान ने सैमसन की जगह गिल को तवज्जो देने पर टीम मैनेजमेंट को जमकर धोया, कहा – ये वो सवाल हैं जिनका…

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल से चर्चा करते हुए (फोटो- IANS)
Irfan Pathan, India vs South Africa T20: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल के फॉर्म पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लगातार टीम में नहीं चुने जाने और सलामी बल्लेबाजी में सैमसन की जगह गिल को तवज्जो देने पर टीम मैनेजमेंट को जमकर धोया है।
पठान ने मैच के दौरान कमेंटरी करते हुए कहा, "सवाल यही रहेगा भारतीय मैनेजमेंट के जहान में, शुभमन गिल को टीम में संजू सैमसन की जगह पर लाया गया है। फिर सीधा उपकप्तान बना दिया गया। 140 का स्ट्राइक रेट गिल का है और 147 का स्ट्राइक रेट संजू का है। अब सवाल यह उठता है कि वर्ल्ड कप से कितनी देर पहले आप बदलाव करना चाहते हैं। क्योंकि अगर बदलने का समय है तो अभी है। लेकिन अपने पहले ही यह तय कर लिया है कि सैमसन नहीं गिल हैं हमारे खिलाड़ी।"
इतना ही नहीं पठान के मैच के बाद एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। पठान ने लिखा, "शुभमन गिल और सूर्य कुमार का फॉर्म? आज बॉलिंग करते हुए 13 फुल टॉस। इसे कैसे नकारें? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब टीम इंडिया को आगे जाकर देना होगा। उम्मीद है कि वे इनका जवाब पॉजिटिव असर के साथ देंगे।"
बता दें गिल सीरीज दर सीरीज फ्लॉप हो रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें गौतम गंभीर लगातार मौके दे रहे हैं। उन्हें जबरन टी20 टीम में फिक्स किया जा रहा है, जबकि उनके आंकड़े तो एक औसत खिलाड़ी से भी कमज़ोर नज़र आते हैं। गिल को फिट करने की इसी जिद में टीम मैनेजमेंट विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के करियर की बाली चढ़ा रहा है। बतौर सलामी बल्लेबाज सैमसन की जगह 'हथियाने' के बाद गिल अबतक 14 पारी खेल चुके हैं और मात्र 20 की खराब औसत से 263 रन बनाए हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछली 17 पारियों में गिल एक बार भी अर्धशतक नहीं लगा पाये हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में आया था।
वहीं सैमसन के करियर पर नज़र डालें तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद संजू सैमसन ने ओपनिंग में शानदार प्रदर्शन किया है। बतौर समाली बल्लेबाज सैमसन ने एक साल में तीन शतक जड़े हैं, लेकिन शुभमन गिल की टीम में वापसी ने उनका ओपनिंग स्लॉट छीन लिया। बतौर सलामी बल्लेबाज सैमसन ने 14 मैचों में 39.38 की औसत से 512 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 182.20 का रहा है।
