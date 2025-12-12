बोल्ड हुए, स्टम्प की लाइट भी जली, फिर भी अंपायर ने नहीं दिया आउट, जितेश शर्मा के विकेट पर हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, देखें Video

यह हैरान करने वाली घटना भारतीय पारी के 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर हुई। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ओटनिल बार्टमैन ने ऑफ-स्टंप पर एक बैक-ऑफ-लेंथ डिलीवरी फेंकी। जितेश ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे विकेट पर जाकर लगी और ऊपरी बेल को छू लिया। बेल हिल गई, हवा में रोल हुई और लाइट भी जल गई, लेकिन वह नीचे नहीं गिरी। वह स्टंप के ऊपर वापस अपनी जगह पर सेट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस घटना ने गेंदबाज बार्टमैन और पूरे फील्डिंग सर्कल को स्तब्ध कर दिया। कमेंटेटरों ने इसे 'अजीबोगरीब' और 'लकी एस्केप' करार दिया, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।