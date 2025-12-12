बोल्ड हुए, स्टम्प की लाइट भी जली, फिर भी अंपायर ने नहीं दिया आउट, जितेश शर्मा के विकेट पर हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, देखें Video

जितेश शर्मा को दूसरे टी20 में अजीबो -गरीब जीवनदान मिला (Photo - EspnCricInfo)
India vs South Africa 2nd T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुल्लांपुर के महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में एक अजीबो -गरीब घटना हुई। भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा एक अविश्वसनीय तरीके से आउट होने से बाल-बाल बच गए। यह घटना मैच के दौरान एक फ्रीक मोमेंट बन गई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि इससे भारत को कोई खास फायदा नहीं हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने 51 रनों से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।
यह हैरान करने वाली घटना भारतीय पारी के 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर हुई। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ओटनिल बार्टमैन ने ऑफ-स्टंप पर एक बैक-ऑफ-लेंथ डिलीवरी फेंकी। जितेश ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे विकेट पर जाकर लगी और ऊपरी बेल को छू लिया। बेल हिल गई, हवा में रोल हुई और लाइट भी जल गई, लेकिन वह नीचे नहीं गिरी। वह स्टंप के ऊपर वापस अपनी जगह पर सेट हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस घटना ने गेंदबाज बार्टमैन और पूरे फील्डिंग सर्कल को स्तब्ध कर दिया। कमेंटेटरों ने इसे 'अजीबोगरीब' और 'लकी एस्केप' करार दिया, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के नियमों के मुताबिक, बल्लेबाज को आउट तभी माना जाता है जब बेल पूरी तरह स्टंप से अलग होकर जमीन पर गिर जाए। अगर बेल सिर्फ हिले या ऊपर उठे लेकिन अपनी जगह पर लौट आए, तो यह 'नॉट आउट' ही रहता है। इस मामले में बेल ने ठीक यही किया, जिससे जितेश को नया जीवन मिल गया। यह दुर्लभ घटना क्रिकेट इतिहास में कई बार देखी गई है।
इस जीवनदान के बाद जितेश ने अपनी आक्रामकता जारी रखी। उन्होंने 17 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन अफसोस, बाद में 17वें ओवर में लुथो सिपामला की गेंद पर लीडिंग एज लेकर वे आउट हो गए।
मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवरों में 4 विकेट पर 213 रन ठोके। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने तूफानी पारी खेली और 46 गेंदों पर 7 छक्के और 5 चौकों की मदद से 90 रन बनाए। उनके अलावा डोनोवन फेरिरा ने नाबाद 30 रनों का योगदान दिया।
जवाब में भारत की बल्लेबाजी फिर लड़खड़ा गई। तिलक वर्मा ने अकेले दम पर 34 गेंदों पर 62 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज असफल रहे। पूरी टीम 19.1 ओवर में 162 रन पर सिमट गई, और दक्षिण अफ्रीका को 51 रनों से आसान जीत मिली। अब सीरीज का तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके बाद चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ और अंतिम मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा। दोनों टीमों के लिए अगले तीन मैच निर्णायक साबित होने वाले हैं।
