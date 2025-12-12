SMAT 2025: भारतीय टीम से बाहर होते ही इस ऑलराउंडर ने ढाया कहर

नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंडर, भारत (Photo Credit - IANS)
Nitish Reddy Hattrick, SMAT 2025: सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग ग्रुप-ए के पहले मैच में मध्यप्रदेश के खिलाफ खेलते हुए आंध्र प्रदेश के ऑलराउंडर नितिश कुमार रेड्डी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने तीसरे ही ओवर में हैट्रिक ले ली। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने मध्यप्रदेश के सलामी बल्लेबाज हर्ष गवली को बोल्ड कर दिया। पांचवीं गेंद में हरप्रीत सिंह भाटिया को आउट किया। ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान रजत पाटिदार को भी चलता किया।
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आंध्र प्रदेश की पारी मात्र 112 रन पर ही सिमट गई। सलामी बल्लेबाज श्रीकर भरत ने सर्वाधिक 39 रन की पारी खेली। वहीं ऑलराउंडर नितिश कुमार रेड्डी ने भी 25 रन का योगदान दिया। टीम के सात बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। 113 रन का पीछा करने उतरी मध्यप्रदेश की टीम ने 14 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए। नितिश की हैट्रिक ने आंध्र प्रदेश में जीत की उम्मीद जगाई लेकिन ऋषभ चौहान (47) और राहुल बाथम (35*) की 73 रन की साझेदारी के दम पर मैच में वापसी की और 4 विकेट से जीत दर्ज की। मध्यप्रदेश के ऑप स्पिनर शिवम शुक्ला 4 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द मैच बने'।
टी20 क्रिकेट में नितिश की यह पहली हैट्रिक है। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए नितिश ने सलामी बल्लेबाज हर्ष गवली को बोल्ड कर दिया। अगली गेंद पर हरप्रीत सिंह भाटिया को रिकी भुई के हाथों कैच आउट करवाया। ओवर की अंतिम गेंद पर मध्यप्रदेश के कप्तान रजत पाटिदार को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। नितिश ने अपने 3 ओवर के स्पेल में 17 रन देकर 3 विकेट झटके।
नितिश ने भारत के लिए सिर्फ 4 टी20 मैच खेले हैं, इसकी 3 पारियों में 23.67 की औसत से 3 विकेट लिए हैं। वहीं बल्लेबाजी में उन्होंने 3 पारियों में 90 रन बनाए हैं, इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्द्धशतक आया है।
