SMAT 2025: भारतीय टीम से बाहर होते ही इस ऑलराउंडर ने ढाया कहर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आंध्र प्रदेश की पारी मात्र 112 रन पर ही सिमट गई। सलामी बल्लेबाज श्रीकर भरत ने सर्वाधिक 39 रन की पारी खेली। वहीं ऑलराउंडर नितिश कुमार रेड्डी ने भी 25 रन का योगदान दिया। टीम के सात बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। 113 रन का पीछा करने उतरी मध्यप्रदेश की टीम ने 14 रन पर ही तीन विकेट गंवा दिए। नितिश की हैट्रिक ने आंध्र प्रदेश में जीत की उम्मीद जगाई लेकिन ऋषभ चौहान (47) और राहुल बाथम (35*) की 73 रन की साझेदारी के दम पर मैच में वापसी की और 4 विकेट से जीत दर्ज की। मध्यप्रदेश के ऑप स्पिनर शिवम शुक्ला 4 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द मैच बने'।