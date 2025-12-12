Yuvraj Singh Birthday: कैंसर से लड़ते हुए भारत को जिताया वर्ल्डकप, दुनिया के टॉप ऑलराउंडरों में शामिल हैं सिक्सर किंग

भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। (फोटो सोर्स: एक्स@/YUVSTRONG12)
Yuvraj Singh Happy Birthday: भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह आज 12 दिसंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत के लिए युवराज ने 402 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। युवराज के भारतीय क्रिकेट के साथ वर्ल्ड क्रिकेट में योगदान के लिए दुनियाभर के क्रिकेट फैंस उन्हें अपना हीरो मानते हैं। भारत के लिए खेलते हुए युवराज ने 2 विश्वकप खिताब जीते हैं। 2007 टी20 वर्ल्डकप और 2011 के वनडे वर्ल्डकप में उनकी भूमिका प्रमुख रही। 2011 के वर्ल्डकप में तो वे 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी रहे थे।
साल 2011 का वर्ल्डकप भारतीय टीम और फैंस दोनों के लिए यादगार है। यह सचिन तेंदुलकर, जहीर खान जैसे दिग्गजों का आखिरी वर्ल्डकप था। युवराज सिंह तब कैंसर से जूझ रहे थे। लेकिन इस सबके बाद भी युवी ने हार नहीं मानी और टीम को खिताब दिलाया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 362 रन बनाए और 15 विकेट भी चटकाए। इस हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड भी मिला।
युवराज सिंह बाएं हाथ के मध्यक्रम के धुरंधर बल्लेबाज के अलावा बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी रहे हैं। युवराज ने भारत को 402 इंटरनेशनल मैच में रिप्रजेंट किया है। इस दौरान उन्होंने 11,778 रन बनाए और 148 विकेट भी लिए। युवराज ने 304 वनडे मैचों में 8701 रन बनाए और 111 विकेट चटकाए। उन्होंने 58 टी20 मैचों में 1177 रन भी बनाए हैं, टी20 में उनके नाम 28 विकेट हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों में खेलते हुए करीब 34 की औसत के साथ 1900 रन बनाए हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आज 12 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से युवराज सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बीसीसीआई ने 2011 वर्ल्ड कप की नीली जर्सी पहने उनकी एक फोटो के साथ पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "402 इंटरनेशनल मैच, 11,778 रन, 148 विकेट और दो वर्ल्ड कप टाइटल - हैप्पी बर्थडे, युवी!" युवराज की आईपीएल की पूर्व फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी पोस्ट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, जिसमें उन्होंने युवी को चैंपियन बताया है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग