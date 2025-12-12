12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Yuvraj Singh Birthday: कैंसर से लड़ते हुए भारत को जिताया वर्ल्डकप, दुनिया के टॉप ऑलराउंडरों में शामिल हैं सिक्सर किंग

Yuvraj Singh 44th Birthday: भारत को दो वर्ल्डकप खिताब जिताने वाले ऑलराउंडर युवराज सिंह आज 12 दिसंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। सिक्सर किंग युवराज दुनिया के टॉप ऑलराउंडर में से एक हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 12, 2025

Yuvraj Singh's 44th Birthday

भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/YUVSTRONG12)

Yuvraj Singh Happy Birthday: भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह आज 12 दिसंबर को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। भारत के लिए युवराज ने 402 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। युवराज के भारतीय क्रिकेट के साथ वर्ल्ड क्रिकेट में योगदान के लिए दुनियाभर के क्रिकेट फैंस उन्हें अपना हीरो मानते हैं। भारत के लिए खेलते हुए युवराज ने 2 विश्वकप खिताब जीते हैं। 2007 टी20 वर्ल्डकप और 2011 के वनडे वर्ल्डकप में उनकी भूमिका प्रमुख रही। 2011 के वर्ल्डकप में तो वे 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी रहे थे।

कैंसर से लड़ते हुए भारत को जिताया वर्ल्डकप

साल 2011 का वर्ल्डकप भारतीय टीम और फैंस दोनों के लिए यादगार है। यह सचिन तेंदुलकर, जहीर खान जैसे दिग्गजों का आखिरी वर्ल्डकप था। युवराज सिंह तब कैंसर से जूझ रहे थे। लेकिन इस सबके बाद भी युवी ने हार नहीं मानी और टीम को खिताब दिलाया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 362 रन बनाए और 15 विकेट भी चटकाए। इस हरफनमौला प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवॉर्ड भी मिला।

भारत के टॉप ऑलराउंडर में से एक

युवराज सिंह बाएं हाथ के मध्यक्रम के धुरंधर बल्लेबाज के अलावा बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी रहे हैं। युवराज ने भारत को 402 इंटरनेशनल मैच में रिप्रजेंट किया है। इस दौरान उन्होंने 11,778 रन बनाए और 148 विकेट भी लिए। युवराज ने 304 वनडे मैचों में 8701 रन बनाए और 111 विकेट चटकाए। उन्होंने 58 टी20 मैचों में 1177 रन भी बनाए हैं, टी20 में उनके नाम 28 विकेट हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों में खेलते हुए करीब 34 की औसत के साथ 1900 रन बनाए हैं।

BCCI ने पोस्ट कर दी बधाई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आज 12 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से युवराज सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बीसीसीआई ने 2011 वर्ल्ड कप की नीली जर्सी पहने उनकी एक फोटो के साथ पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "402 इंटरनेशनल मैच, 11,778 रन, 148 विकेट और दो वर्ल्ड कप टाइटल - हैप्पी बर्थडे, युवी!" युवराज की आईपीएल की पूर्व फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी पोस्ट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, जिसमें उन्होंने युवी को चैंपियन बताया है।

ये भी पढ़ें

खत्म हो गया इस तेज गेंदबाज का करियर! शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म? पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट
क्रिकेट
Bangladesh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

युवराज सिंह

Updated on:

12 Dec 2025 12:59 pm

Published on:

12 Dec 2025 12:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Yuvraj Singh Birthday: कैंसर से लड़ते हुए भारत को जिताया वर्ल्डकप, दुनिया के टॉप ऑलराउंडरों में शामिल हैं सिक्सर किंग

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

SMAT 2025: इस ऑलराउंडर ने ली हैट्रिक, भारतीय टी20 टीम से हो गए थे बाहर

Nitish Kumar Reddy
क्रिकेट

मैदान बदल गया, पर उनका 'Never Give Up Attitude' आज भी मिसाल बना हुआ है

Yuvraj singh Birthday, Yuvraj singh Birthday 2025, Yuvraj singh,
लाइफस्टाइल

U19 Asia Cup 2025: 9 छक्के जड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने मात्र इतनी गेंद पर ठोकी सेंचुरी, बच गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड

India A squad announced
क्रिकेट

खत्म हो गया इस तेज गेंदबाज का करियर! शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म? पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

Bangladesh
क्रिकेट

WTC Points Table 2027: WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, इतिहास में पहली बार भारत टॉप-5 से बाहर

NZ vs WI 2nd test
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.