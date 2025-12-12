Yuvraj Singh Birthday: कैंसर से लड़ते हुए भारत को जिताया वर्ल्डकप, दुनिया के टॉप ऑलराउंडरों में शामिल हैं सिक्सर किंग

युवराज सिंह बाएं हाथ के मध्यक्रम के धुरंधर बल्लेबाज के अलावा बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी रहे हैं। युवराज ने भारत को 402 इंटरनेशनल मैच में रिप्रजेंट किया है। इस दौरान उन्होंने 11,778 रन बनाए और 148 विकेट भी लिए। युवराज ने 304 वनडे मैचों में 8701 रन बनाए और 111 विकेट चटकाए। उन्होंने 58 टी20 मैचों में 1177 रन भी बनाए हैं, टी20 में उनके नाम 28 विकेट हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैचों में खेलते हुए करीब 34 की औसत के साथ 1900 रन बनाए हैं।