खत्म हो गया इस तेज गेंदबाज का करियर! शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म? पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

बांग्लादेश क्रिकेट टीम (File Photo Credit - IANS)
बांग्लादेश के 25 वर्षीय क्रिकेटर तोफैल अहमद रायहान पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगा है। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें कहा गया है कि तोफैल ने एक महिला को शादी का झांसा देकर भावनात्मक रूप से फंसाया और फिर उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। अगर आरोप साबित होते हैं तो तोफैल का करियर खत्म हो सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक तोफैल और महिला की दोस्ती सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। फेसबुक पर दोनों की मुलाकात हुई और धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी। बातचीत के दौरान रिश्ता रोमांटिक हो गया। शुरुआत में महिला ने तोफैल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन जब उसने शादी का वादा किया तो महिला ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया।
महिला के बयान के मुताबिक, तोफैल उसे ढाका के गुलशन के एक होटल में ले गया और वहां स्टाफ व अन्य लोगों से अपनी पत्नी के रूप में उसका परिचय कराया। इसी दौरान उसने कथित तौर पर पहली बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उस समय भी उसने शादी का भरोसा दिलाया, जिसके चलते महिला चुप रही। इसके बाद भी कई मौकों पर तोफैल ने उसके साथ यौन शोषण किया, लेकिन जैसे ही महिला ने शादी की बात की, उसने साफ इनकार कर दिया।
परेशान होकर महिला ने 1 अगस्त को महिला ने गुलशन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में महिला एवं बाल उत्पीड़न निवारण अधिनियम की धारा 9(1) के तहत केस दर्ज किया गया। दाखिल चार्जशीट में मेडिकल रिपोर्ट, होटल बुकिंग के सबूत, दोनों के बीच हुई चैट्स, गवाहों के बयान और अन्य डिजिटल साक्ष्य शामिल किए गए हैं। जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर एमडी सामियुल इस्लाम ने चार्जशीट की पुष्टि की है।
दिलचस्प बात यह है कि 24 सितंबर को हाई कोर्ट ने तोफैल को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी थी और निर्देश दिया था कि जमानत की अवधि खत्म होने से पहले उन्हें महिला एवं बाल उत्पीड़न निवारण ट्रिब्यूनल में आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, तोफैल ने ऐसा नहीं किया।
