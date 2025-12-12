खत्म हो गया इस तेज गेंदबाज का करियर! शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म? पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट

महिला के बयान के मुताबिक, तोफैल उसे ढाका के गुलशन के एक होटल में ले गया और वहां स्टाफ व अन्य लोगों से अपनी पत्नी के रूप में उसका परिचय कराया। इसी दौरान उसने कथित तौर पर पहली बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उस समय भी उसने शादी का भरोसा दिलाया, जिसके चलते महिला चुप रही। इसके बाद भी कई मौकों पर तोफैल ने उसके साथ यौन शोषण किया, लेकिन जैसे ही महिला ने शादी की बात की, उसने साफ इनकार कर दिया।