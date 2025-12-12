12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

टॉप 3 बल्लेबाज ने ठोके 7 शतक, फिर जबरन हुई शुभमन गिल की एंट्री, गंभीर की इस जिद्द ने उड़ाई भारतीय टीम की धज्जियां

एशिया कप 2025 से पहले संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा टॉप-3 में धमाल मचा रहे थे। एक साल में इन तीनों ने सात शतक लगाए, लेकिन फिर शुभमन गिल की टी20 टीम में जबरन एंट्री से सब खराब कर दिया।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 12, 2025

टी20 सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन औसत रहा है। (Photo - BCCI/X)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम का प्रदर्शन औसत रहा है। पहले मैच में 101 रनों की शानदार जीत के बावजूद बल्लेबाजी की नींव कमजोर दिखी, जहां हार्दिक पांड्या के ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाकर टीम को मुसीबत से निकाल दिया था। लेकिन दूसरे मैच में 51 रनों की करारी हार ने सारी कमियों को सामने ला दिया। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव का लंबा फॉर्म ड्रॉप न सिर्फ व्यक्तिगत असफलता है, बल्कि पूरी टीम पर भारी पड़ रहा है।

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल लगातार फ्लॉप

सूर्या ने 2025 में 19 पारियों से कोई अर्धशतक नहीं लगाया है और उनका औसत मात्र 14 का है, जबकि गिल का सूखा 17 पारियों से चल रहा है और उनका औसत 23.90 का है। एक समय था जब भारतीय टीम 250+ स्कोर आसानी से बना रही थी, टॉप-3 बल्लेबाजों ने सात शतक ठोके थे, लेकिन चयनकर्ता अजित अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर की नीतियों ने सब बिगाड़ दिया।

सैमसन, अभिषेक और तिलक ने जड़े सात शतक

एशिया कप 2025 से पहले संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा टॉप-3 में धमाल मचा रहे थे। एक साल में इन तीनों ने सात शतक लगाए, संजू ने ओपनिंग में बांग्लादेश के खिलाफ एक और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो, तिलक ने नंबर-3 पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो शतक, जबकि अभिषेक ने जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के खिलाफ शतक ठोके।

शुभमन गिल की जबरन टी20 टीम में एंट्री

संजू एक कैलेंडर ईयर में तीन अंतरराष्ट्रीय टी20 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। लेकिन एशिया कप 2025 के लिए अगरकर और गंभीर ने जबरन शुभमन गिल को वापस लाकर ओपनिंग स्लॉट और उपकप्तानी थमा दी। इससे संजू को मिडिल ऑर्डर में धकेल दिया गया। गंभीर की जिद ने बैटिंग ऑर्डर को लगातार छेड़ा, हर मैच में सभी बल्लेबाजों की बैटिंग पोजीशन बादल जाती है। कभी कोई ऑलराउंडर नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आ जाता है तो कभी कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद तीन पर बल्लेबाजी करते हैं। यह अस्थिरता टीम की बल्लेबाजी को बर्बाद कर रही है, जैसा कि दूसरे मैच में दिखा, गिल के गोल्डन डक पर आउट होने के बाद अक्षर पटेल को नंबर तीन पर भेज दिया गया।

गंभीर की जिद ने खराब की टीम

गंभीर बार -बार बैटिंग पोजीशन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। संजू सैमसन ने सलामी बल्लेबाजी करते हुए तीन शतक जड़े हैं, वहीं तिलक वर्मा ने नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए दो शतक लगाए थे। बावजूद इसके गिल की टीम में वापसी के बाद गंभीर ने न कभी संजू को सलामी बल्लेबाजी करने दी और न ही तिलक को नंबर 3 पर खेलने का मौका दिया।

संजू सैमसन -

विस्फोटक बल्लेबाज ​संजू सैमसन इस समय दुनिया के सबसे अच्छे टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं। सैमसन न सिर्फ पावरप्ले में रन बनाते हैं, बल्कि 7 से 15 ओवर में वे 170 के स्ट्राइकरेट से बल्लेबाजी करते हैं। पिछले एक साल में सैमसन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बतौर ओपनर टीम में जगह पक्की की है। सैमसन ने बांग्लादेश के खिलाफ एक और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक लगाए हैं। वह एक कैलेंडर वर्ष में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ऐसे में उन्हें ओपनिंग से हटाना भारत को भारी पड़ सकता है।

​अभिषेक शर्मा

संजू सैमसन के साथ खब्बू बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं। पिछले कुछ समय में अभिषेक ने आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में शानदार प्रदर्शन किया है। वह अभी टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं। अभिषेक ने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ और घरेलू सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाए हैं।

तिलक वर्मा

​संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ तिलक नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आए थे। तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो शतक ठोके थे। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार दो शतक जड़ने वाले इतिहास के पहले लेफ्टी और सैमसन के बाद दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

