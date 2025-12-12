टॉप 3 बल्लेबाज ने ठोके 7 शतक, फिर जबरन हुई शुभमन गिल की एंट्री, गंभीर की इस जिद्द ने उड़ाई भारतीय टीम की धज्जियां

संजू एक कैलेंडर ईयर में तीन अंतरराष्ट्रीय टी20 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। लेकिन एशिया कप 2025 के लिए अगरकर और गंभीर ने जबरन शुभमन गिल को वापस लाकर ओपनिंग स्लॉट और उपकप्तानी थमा दी। इससे संजू को मिडिल ऑर्डर में धकेल दिया गया। गंभीर की जिद ने बैटिंग ऑर्डर को लगातार छेड़ा, हर मैच में सभी बल्लेबाजों की बैटिंग पोजीशन बादल जाती है। कभी कोई ऑलराउंडर नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आ जाता है तो कभी कप्तान सूर्यकुमार यादव खुद तीन पर बल्लेबाजी करते हैं। यह अस्थिरता टीम की बल्लेबाजी को बर्बाद कर रही है, जैसा कि दूसरे मैच में दिखा, गिल के गोल्डन डक पर आउट होने के बाद अक्षर पटेल को नंबर तीन पर भेज दिया गया।