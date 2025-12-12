WTC Points Table 2027: WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, इतिहास में पहली बार भारत टॉप-5 से बाहर

यह पहली बार है जब भारत WTC में इस पोजिशन पर है। इससे पहले भारत दो बार फाइनल खेल चुका है और पिछले साइकिल में भारत तीसरे स्थान पर था। गौतम गंभीर के कोच का पद संभालने के बाद भारत का WTC में यह बहुत ही खराब प्रदर्शन है। भारतीय टीम साल 2025 में खेले गए 10 टेस्ट मैचों में से केवल 4 ही जीत पाई है, एक मैच ड्रॉ खेला और पांच मुकाबले गंवाए हैं। इन चार में से भी दो जीत वेस्टइंडीज के खिलाफ घर में आई। अब भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की राह और भी मुश्किल नजर आ रही है।