WTC Points Table 2027: WTC पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव, इतिहास में पहली बार भारत टॉप-5 से बाहर

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जेकब डफी (फोटो सोर्स- ESPN cricinfo)
India WTC Final Scenario: हाल ही में चर्चा में रही भारत की टेस्ट में फॉर्म भारतीय टीम के तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने के सपने को और दूर ले जा रही है। पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में 2-0 से क्लीन स्वीप झेलकर भारत पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से भी नीचे आ गया। अब न्यूजीलैंड के वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में जीतने से भारत और भी नीचे खिसककर टॉप-5 से बाहर हो गया। भारत अब श्रीलंका और पाकिस्तान से भी नीचे 6वें स्थान पर आ गया है।
यह पहली बार है जब भारत WTC में इस पोजिशन पर है। इससे पहले भारत दो बार फाइनल खेल चुका है और पिछले साइकिल में भारत तीसरे स्थान पर था। गौतम गंभीर के कोच का पद संभालने के बाद भारत का WTC में यह बहुत ही खराब प्रदर्शन है। भारतीय टीम साल 2025 में खेले गए 10 टेस्ट मैचों में से केवल 4 ही जीत पाई है, एक मैच ड्रॉ खेला और पांच मुकाबले गंवाए हैं। इन चार में से भी दो जीत वेस्टइंडीज के खिलाफ घर में आई। अब भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की राह और भी मुश्किल नजर आ रही है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जीत के बाद न्यूजीलैंड टीम अब पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर आ गई है। इससे पहले किवी टीम छठे पायदान पर थी। सीरीज का पहला मैच ड्रॉ खेलने के बाद न्यूजीलैंड ने दूसरे मैच में शानदार वापसी की। 'प्लेयर ऑफ द मैच' जेकब डफी के दूसरी पारी में 5 विकेट हॉल के दम पर न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी को 128 रन पर ही समेट दिया और मेहमान टीम को 9 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
