IPL 2026 Auction: 1005 खिलाड़ियों का ऑक्शन से कटा पत्ता, केवल 350 क्रिकेटर्स पर लगेगी बोली, 240 भारतीय और 110 विदेशी शामिल, देखें पूरी लिस्ट

इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में 77 स्लॉट को भरने के लिए 10 टीमें बोली लगाएंगी। इसमें से 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। इस लिस्ट में 2 करोड़ की बेस प्राइज़ वाले 40 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस टॉप कैटेगरी में कैमरून ग्रीन, लियाम लिविंगस्टोन, मथीशा पथिराना और वानिंदु हसरंगा जैसे बड़े विदेशी नाम शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों में इस ग्रुप में सिर्फ वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई ही हैं। वहीं 1.5 करोड़ की बेस प्राइज़ वाले 9 खिलाड़ियों को जगह मिली है।