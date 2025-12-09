9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

IPL 2026 Auction: 1005 खिलाड़ियों का ऑक्शन से कटा पत्ता, केवल 350 क्रिकेटर्स पर लगेगी बोली, 240 भारतीय और 110 विदेशी शामिल, देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 350 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वहीं 35 नए नाम भी शामिल किए गए हैं। इन 53 खिलाड़ियों में 23 भारतीय और 12 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 09, 2025

IPL 2026 auction players list

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट हुए (Photo- BCCI)

IPL 2026 Player Auction List Announced: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन की तैयारियां हो चुकी हैं। इस ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनमें से अब 1005 खिलाड़ी का पत्ता कट गया है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 350 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली नीलामी में हिस्सा लेंगे।

350 खिलाड़ियों को BCCI ने किया शॉर्टलिस्ट

इसके अलावा 35 नए नाम भी शामिल किए गए हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का नाम भी शामिल है। इन 53 खिलाड़ियों में 23 भारतीय और 12 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए 350 खिलाड़ियों में 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस पूल में 224 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी और 14 अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं।

कॅप्ड और अनकॅप्ड खिलाड़ियों का पूरा ब्रेकडाउन

क्रम संख्याखिलाड़ी श्रेणीखिलाड़ियों की संख्या
1कैप्ड भारतीय16
2कैप्ड विदेशी96
3अनकैप्ड भारतीय224
4अनकैप्ड विदेशी14
कुल350

इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में 77 स्लॉट को भरने के लिए 10 टीमें बोली लगाएंगी। इसमें से 31 स्लॉट विदेशी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। इस लिस्ट में 2 करोड़ की बेस प्राइज़ वाले 40 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस टॉप कैटेगरी में कैमरून ग्रीन, लियाम लिविंगस्टोन, मथीशा पथिराना और वानिंदु हसरंगा जैसे बड़े विदेशी नाम शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों में इस ग्रुप में सिर्फ वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई ही हैं। वहीं 1.5 करोड़ की बेस प्राइज़ वाले 9 खिलाड़ियों को जगह मिली है।

बेस प्राइस के अनुसार खिलाड़ियों की पूरी सूची

क्रम संख्याबेस प्राइस (लाख ₹)खिलाड़ियों की संख्या
12 करोड़ 40
21.5 करोड़ 9
31. 25 करोड़ 4
41 करोड़ 17
575 लाख 42
650 लाख 4
740 लाख 7
830 लाख 227
कुल350

विकेटकीपर-बल्लेबाज डिकॉक एक आईपीएल फ्रेंचाइजी की सिफारिश के बाद अंतिम सूची में जगह बनाने में सफल रहे। बीसीसीआई ने सोमवार रात फ्रेंचाइजियों को भेजे मेल में लिखा, "नीलामी में 350 खिलाड़ी होंगे और यह मंगलवार, 16 दिसंबर को यूएई समयानुसार दोपहर 1 बजे (भारतीय समयानुसार 2:30 बजे) एतिहाद एरीना, अबू धाबी में शुरू होगी।"

रिटेंशन के बाद सभी टीमों के बकाया पर्स

दिल्ली कैपिटल्स- 21.8 करोड़ रुपये
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- 16.4 करोड़ रुपये
पंजाब किंग्स- 11.5 करोड़ रुपये
लखनऊ सुपर जायंट्स- 22.95 करोड़ रुपये
गुजरात टाइटन्स- 12.9 करोड़ रुपये
चेन्नई सुपर किंग्स- 43.4 करोड़ रुपये
कोलकाता नाइट राइडर्स- 64.3 करोड़ रुपये
सनराइजर्स हैदराबाद- 25.5 करोड़ रुपये
मुंबई इंडियंस- 2.75 करोड़ रुपये
राजस्थान रॉयल्स- 16.05 करोड़ रुपये

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले 15 खिलाड़ी

ऋषभ पंत (27 करोड़ रुपये), श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़ रुपये), अर्शदीप सिंह (18 करोड़ रुपये), युजवेंद्र चहल (18 करोड़ रुपये), जोस बटलर (15.75 करोड़ रुपये), केएल राहुल (14 करोड़ रुपये), ट्रेंट बोल्ट (12.5 करोड़ रुपये), जोफ्रा आर्चर (12.5 करोड़ रुपये), जोश हेजलवुड (12.5 करोड़ रुपये), मोहम्मद सिराज (12.25 करोड़ रुपये), मिशेल स्टार्क (11.75 करोड़ रुपये), फिल साल्ट (11.50 करोड़ रुपये), ईशान किशन (11.25 करोड़ रुपये), और मार्कस स्टोइनिस (11 करोड़ रुपये)।

