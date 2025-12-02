Patrika LogoSwitch to English

IPL 2026 Auction के लिए 14 देशों के 1355 खिलाड़ियों ने दर्ज कराया नाम, अय्यर समेत इनका बेस प्राइज सबसे ज्यादा, देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 auction players list: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों के नाम दर्ज कराया है। वहीं, वेंकटेश अय्यर समेत 45 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका बेस प्राइज सबसे ज्‍यादा 2 करोड़ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 02, 2025

IPL 2026 auction players list

IPL 2026 auction. (Photo- BCCI)

IPL 2026 auction players list: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्शन के लिए एक हजार से ज्‍यादा खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। इसमें मयंक अग्रवाल, केएस भरत, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, आकाश दीप, दीपक हुड्डा, सरफराज खान, शिवम मावी, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया, कुलदीप सेन, पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, संदीप वॉरियर और उमेश यादव भारतीय उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। जबकि, वेंकटेश अय्यर समेत कुल 45 प्‍लेयर ऐसे हैं, जिनका बेस प्राइज सबसे ज्‍यादा 2 करोड़ रुपये है। इन सभी पर बोली एक दिवसीय मिनी ऑक्शन में 16 दिसंबर को लगाई जाएगी, जो कि अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा।

शादी की वजह से जोश इंग्लिस का उपलब्‍ध होना मुश्किल

क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन रजिस्टर में कुल 1,355 खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं। इसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बड़े इंटरनेशनल नाम भी शामिल हैं। कैमरून ग्रीन, मैथ्यू शॉर्ट और स्टीव स्मिथ उन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें खरीदार मिलने की उम्मीद है। जोश इंग्लिस ने भी ऑक्‍शन के लिए नाम दर्ज कराया है, लेकिन शादी की वजह से उपलब्‍धता पक्की नहीं है। इस लंबी लिस्ट में इंग्लैंड के जेमी स्मिथ और जॉनी बेयरस्टो, न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र, श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा और मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं।

इन प्‍लेयर्स 2 करोड़ रखा अपना बेस प्राइस

सिर्फ दो भारतीय बिश्नोई और अय्यर समेत कुल 45 प्‍लेयर्स ने अपना बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये रखा है। वहीं, 43 विदेशी प्‍लेयर्स में कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ, जेमी स्मिथ, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक (दोनों अफगानिस्तान), सीन एबॉट, एस्टन एगर, कूपर कोनोली, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, इंग्लिस, मुस्तफिजुर रहमान, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डेनियल लॉरेंस, लियाम लिविंगस्टोन, डेरिल मिशेल, रवींद्र, माइकल ब्रेसवेल, गेराल्ड कोएत्ज़ी, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे, पथिराना, महेश थीकशाना और हसरंगा शामिल हैं, जिनका बेस प्राइज भी 2 करोड़ है।

शाकिब अल हसन का बेस प्राइज 1 करोड़

आईपीएल के पुराने खिलाड़ी शाकिब अल हसन, जिन्होंने 9 सीजन में 71 मैच खेले हैं। उन्‍होंने अपना बेस प्राइज 1 करोड़ रुपये रखा है। इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के स्पिनर आदित्य अशोक भी शामिल हैं, जिनका बेस प्राइज 75 लाख रुपये है। शाई होप, अकील होसेन और अल्जारी जोसेफ सबसे ज्‍यादा बेस प्राइज वाले स्‍लॉट में हैं।

14 देशों के विदेशी प्‍लेयर्स ने दर्ज कराए नाम

आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्‍शन के लिए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ़्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड और यूएसए समेत 14 देशों के विदेशी प्‍लेयर्स ने नाम दर्ज कराए हैं। मलेशिया से भी एक एंट्री हुई है। भारत में जन्मे दाएं हाथ के ऑलराउंडर वीरनदीप सिंह ने 30 लाख के बेस प्राइज के साथ ऑक्शन में उपलब्‍ध होंगे।

77 स्लॉट को भरने 237.55 करोड़ के पर्स के साथ उतरेंगी टीमें

बता दें कि रिटेंशन के बाद 10 आईपीएल फ्रैंचाइजी के पास ऑक्शन में कुल 237.55 करोड़ रुपये की राशि होगी। इनमें कोलकाता नाइट राइडर्स 64.30 करोड़ के सबसे ज्‍यादा पर्स के साथ अबू धाबी जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स 43.40 करोड़ रुपये के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। टीमों में कुल 77 स्लॉट भरे जाने हैं, जिसमें 31 स्‍लॉट विदेशी प्‍लेयर्स के लिए हैं।

Published on:

02 Dec 2025 08:14 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction के लिए 14 देशों के 1355 खिलाड़ियों ने दर्ज कराया नाम, अय्यर समेत इनका बेस प्राइज सबसे ज्यादा, देखें पूरी लिस्ट

