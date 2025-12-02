IPL 2026 Auction के लिए 14 देशों के 1355 खिलाड़ियों ने दर्ज कराया नाम, अय्यर समेत इनका बेस प्राइज सबसे ज्यादा, देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 auction players list: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के मिनी ऑक्शन के लिए एक हजार से ज्‍यादा खिलाड़ियों ने अपना नाम दर्ज कराया है। इसमें मयंक अग्रवाल, केएस भरत, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, आकाश दीप, दीपक हुड्डा, सरफराज खान, शिवम मावी, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया, कुलदीप सेन, पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, संदीप वॉरियर और उमेश यादव भारतीय उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। जबकि, वेंकटेश अय्यर समेत कुल 45 प्‍लेयर ऐसे हैं, जिनका बेस प्राइज सबसे ज्‍यादा 2 करोड़ रुपये है। इन सभी पर बोली एक दिवसीय मिनी ऑक्शन में 16 दिसंबर को लगाई जाएगी, जो कि अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा।