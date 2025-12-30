खालिदा जिया के परिवार का क्रिकेट से है गहरा नाता, बेटे अराफात ने ही शाकिब समेत इन क्रिकेटरों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया

Khaleda Zia Cricket Connection: बांग्लादेश की 80 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का मंगलवार को ढाका में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। खालिदा जिया के परिवार का राजनीति ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट से भी गहरा नाता रहा है। जिया की राजनीतिक बागडोर अब बड़े बेटे तारिक रहमान के हाथों में होगी। लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि खालिदा जिया के दूसरे बेटे अराफात रहमान 'कोको' थे। वह कोको ही थे जिन्‍होंने बांग्लादेश में क्रिकेट के ढांचे को मजबूत किया और प्रतिभावान खिलाड़ियों की क्षमता को पहचानते हुए उन्हें मौका देकर क्रिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने में महत्‍वपूर्ण रोल अदा किया था। उनके निधन पर बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी शोक संवेदना व्‍यक्‍त की है।