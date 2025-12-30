रोहित-विराट या ईशान किशन नहीं, इस ‘अनजान’ बल्लेबाज ने VHT 2025-26 में ठोके सबसे ज्यादा रन, लगाई चौके-छक्कों की झड़ी

Aman Mokhade most runs in VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 इन दिनों क्रिकेट फैंस सुर्खियों में है, क्‍योंकि इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कई बड़े सितारे घरेलू टूर्नामेंट में उतरे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के शतक सबसे ज्‍यादा चर्चा में रहे। लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि तीन राउंड के बाद इन स्‍टार क्रिकेटरों में से कोई भी टॉप-10 बल्‍लेबाजों में शामिल नहीं है। सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाला एक ऐसा बल्‍लेबाज है, जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो। आइये आपको भी बताते है ये बल्‍लेबाज कौन है और कौन सी टीम के लिए खेल रहा है?