रोहित-विराट या ईशान किशन नहीं, इस ‘अनजान’ बल्लेबाज ने VHT 2025-26 में ठोके सबसे ज्यादा रन, लगाई चौके-छक्कों की झड़ी

Aman Mokhade most runs in VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 अब तक तीन राउंड खेले जा चुके हैं। ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी अपने शतकों को लेकर सबसे ज्‍यादा चर्चा में रहे, लेकिन इनमें से कोई भी सबसे ज्‍यादा रन बनाने वालों की टॉप-10 लिस्‍ट में नहीं है।

Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 30, 2025

Aman Mokhade most runs in VHT 2025-26

विदर्भ के सलामी बल्‍लेबाज अमन मोखाड़े। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CricDomestic)

Aman Mokhade most runs in VHT 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 इन दिनों क्रिकेट फैंस सुर्खियों में है, क्‍योंकि इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कई बड़े सितारे घरेलू टूर्नामेंट में उतरे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के शतक सबसे ज्‍यादा चर्चा में रहे। लेकिन, क्‍या आप जानते हैं कि तीन राउंड के बाद इन स्‍टार क्रिकेटरों में से कोई भी टॉप-10 बल्‍लेबाजों में शामिल नहीं है। सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाला एक ऐसा बल्‍लेबाज है, जिसका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो। आइये आपको भी बताते है ये बल्‍लेबाज कौन है और कौन सी टीम के लिए खेल रहा है?

अमन मोखाड़े शीर्ष पर काबिज

विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में अब तक सबसे ज्‍यादा रन अमन मोखाड़े ने बनाए हैं, जो विदर्भ के लिए खेल रहे हैं। अमन राइट हैंड शीर्षक्रम बल्‍लेबाज और लेग स्पिनर हैं। इस टूर्नामेंट में 24 वर्षीय इस खिलाड़ी ने अब तीन मैचों की तीन पारियों में 110.33 के औसत और 109.60 के स्‍ट्राइक रेट से कुल 331 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्‍ले से 35 चौके और 9 छक्‍के लगाए हैं। इस टूर्नामेंट में उनके बल्‍ले से दो शतक आए हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 139 रन है।

टॉप-10 में नहीं कोई बड़ा बल्‍लेबाज

सबसे ज्‍यादार रन बनाने के मामले में विदर्भ के अमन मोखाड़े शीर्ष पर काबिज हैं तो टॉप-10 में कोई बड़ा बल्‍लेबाज नहीं है। अमन के बाद दूसरे नंबर पर विकेटकीपर बल्‍लेबाज ध्रुव जुरेल हैं, जिन्‍होंने तीन मैचों की तीन पारियों में 153.50 के औसत से 307 रन बनाए। देवदत्‍त पडिक्‍कल 293 रन के साथ तीसरे पायदान पर हैं।

चौथे स्‍थान पर 284 रन के साथ पंजाब के पुखराज मन हैं तो पांचवें पर 278 रन के साथ ललित यादव हैं। रवि सिंह 273 रनों के साथ छठे पायदान पर हैं। विदर्भ के ही ध्रुव शौर्य 266 रनों के साथ सातवें नंबर पर है। समर गज्‍जर 256 रनों के साथ आठवें पायदान तो आर्यन जुयाल 240 रन के साथ 9वें नंबर और उत्‍तर प्रदेश के कप्‍तान रिंकू सिंह 236 रनों के साथ दसवें स्‍थान पर हैं।

VHT 2025-26 के एलीट ग्रुप की पॉइंट्स टेबल का हाल

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के एलीट ग्रुप की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो तीन राउंड के बाद ग्रुप ए में मध्‍यप्रदेश तीनों मैच जीतकर पहले पायदान पर है तो कर्नाटक की टीम भी तीनों मैच जीतकर दूसरे स्‍थान पर है। ग्रुप बी में उत्‍तर प्रदेश अपने सभी तीन मैच जीतकर टॉप पर है तो जम्‍मू-कश्‍मीर तीन में से दो जीत के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं, ग्रुप सी में मुंबई और गोवा अपनी तीनों मैच जीतकर क्रमश: पहले और दूसरे स्‍थान पर हैं। जबकि ग्रुप डी में दिल्‍ली तीनों मैच जीतकर पहले तो ओडिशा दो मैच जीतकर दूसरे पायदान पर है।

